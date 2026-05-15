Napjai maradtak a Molnak, hogy döntsön a NIS-üzletről

Péntek estig eljuttatja végleges javaslatát a Molnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat a NIS jövőjéről, a magyar vállalat igazgatósága pedig hétfőn dönthet az ajánlatról – idézte Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter közlését az Infostart. Hozzátette: a pancsovai finomító működését érintő kérdésben azonban továbbra is végső egyeztetésre van szükség, mert a miniszter szerint nincs kompromisszum abban a kérdésben, hogy a pancsovai finomító működése milyen hatással van a szerb gazdaságra.

A NIS az orosz többségi tulajdon miatt amerikai szankciók alatt áll. A Mol áprilisban megkapta az Egyesült Államok jóváhagyását a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására, a tárgyalási határidőt május 22-ig hosszabbították meg. A Mol korábban azt közölte, hogy amennyiben többségi tulajdonossá válik a NIS-ben, hosszú távon megtartaná a pancsovai finomítót.

A szerb kormány egyik törekvése, hogy Szerbia tulajdonrésze a NIS-ben további 5 százalékkal növekedjen. Jelenleg az orosz Gazprom 11,3 százalékos, leányvállalata, a Gazpromnyeft pedig 44,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben. A szerb kormány tulajdonrésze jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó rész kisrészvényesek kezében van.