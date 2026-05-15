2p
Vállalatok Mol Szerbia

Napjai maradtak a Molnak, hogy döntsön a NIS-üzletről

mfor.hu

Hétfőn dönthet a Mol a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ajánlatáról, amelyet péntek estig kapnak meg. A pancsovai finomító működéséről továbbra sem tudott megegyezni a két fél.

Péntek estig eljuttatja végleges javaslatát a Molnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat a NIS jövőjéről, a magyar vállalat igazgatósága pedig hétfőn dönthet az ajánlatról – idézte Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter közlését az Infostart. Hozzátette: a pancsovai finomító működését érintő kérdésben azonban továbbra is végső egyeztetésre van szükség, mert a miniszter szerint nincs kompromisszum abban a kérdésben, hogy a pancsovai finomító működése milyen hatással van a szerb gazdaságra.

A NIS az orosz többségi tulajdon miatt amerikai szankciók alatt áll. A Mol áprilisban megkapta az Egyesült Államok jóváhagyását a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására, a tárgyalási határidőt május 22-ig hosszabbították meg. A Mol korábban azt közölte, hogy amennyiben többségi tulajdonossá válik a NIS-ben, hosszú távon megtartaná a pancsovai finomítót. 

A szerb kormány egyik törekvése, hogy Szerbia tulajdonrésze a NIS-ben további 5 százalékkal növekedjen. Jelenleg az orosz Gazprom 11,3 százalékos, leányvállalata, a Gazpromnyeft pedig 44,9 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben. A szerb kormány tulajdonrésze jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó rész kisrészvényesek kezében van.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Becsődölt egy utazási iroda, több mint 200 magyar károsult alapított csoportot

Becsődölt egy utazási iroda, több mint 200 magyar károsult alapított csoportot

A Kormányhivatal nem kapott olyan információt, hogy a cég ne lenne képes visszafizetni az utasoknak a befizetett összegeket. Emiatt eddig a biztosítónak sem adtak engedélyt a kártérítésre.

A túladóztatott OTP-t a külföldi leányai mentették meg

A sokat adóztatott OTP-t a külföldi leányai mentették meg

Az OTP Bank közel 177 milliárd forint nyereséget ért el az első negyedévben. A vártnál kisebb mértékben esett vissza a profitja, de a nyereség döntő részét most a külföldi leánybankjai hozták össze. Az OTP ugyanis az elmúlt évekhez hasonlóan, az első negyedévben számolta el a banki különadót és az extraprofitadót. A külföldi leánybankok közül az orosz, most már jelentős hitelezési veszteségeket termel.

A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet

A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet. A fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter, a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. A beruházás összhangban a Mol-csoport hosszútávú SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájával, tovább bővíti a Mol zöldenergia portfolióját. Ez lesz a Mol-csoport első biometánüzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon.

Tőzsdei cég reagált a Tisza-kormány és Kapitány István terveire

Tőzsdei cég reagált a Tisza-kormány és Kapitány István terveire

A Budapesti Értéktőzsde Prémium Kategóriájában jegyzett Masterplast befektetői napján a cég vezetői a vállalat friss eredményei mellett az új magyar kormány elképzeléseiről is beszéltek.

Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel-Aviv közötti járatai

A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti légi összeköttetést – közölte a légitársaság az MTI-vel szerdán.

Új korszak a hazai innovációban: elindult a Restart Hungary

A hazai startup és innovációs ökoszisztéma szintlépésének, valamint a magyar gazdaság újraindulása támogatása céljával új szakmai kezdeményezés született. A Restart Hungary a magyar piacon kevéssé ismert, úgynevezett public advocacy tevékenységgel kívánja felerősíteni a változást sürgető szakmai hangokat. A szerveződést a hazai startup piac olyan szereplői jellemzik, mint Oszkó Péter (O3 partners), Csillag Péter (HunBAN), vagy Balogh Petya (STRT Holding), konzultációs partner többek között a Magyar Fintech Szövetség, a Magyar Innovációs Szövetség, a HunBAN és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA). 

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

2017-ben indult el a Modern Mintaüzem Program. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy új szintre emelje a hazai kis- és középvállalkozások technológiai fejlettségét és hatékonyabbá tegye az üzleti folyamataikat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy egy vállalkozásnak miért érdemes csatlakoznia a kezdeményezéshez.

Új szolgáltatással rukkolt elő az UniCredit

Az UniCredit bejelentette a „Prime by UniCredit Bank” új, prémium ügyfelei számára kidolgozott szolgáltatási modelljének indulását, egyszerre kilenc közép- és kelet-európai piacon – Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.

A NAV élére is új vezető jön, de ebben nincs semmi különös

Vágujhelyi Ferenc megbízatása Orbán Viktor miniszterelnöki megbízatásával együtt véget ért, mostantól nem ő a NAV elnöke, május 13-tól az államtitkári kinevezésig a hatályos, helyettesítésre vonatkozó szabályok érvényesek.

Miniszterelnök fogadta Jászai Gellértet, stratégiai partnerségről egyeztettek

Következő generációs fejlesztések jöhetnek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG