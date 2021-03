Nem a gyártás lesz a legnagyobb üzlet az elektromos autóknál

Hazai üzletfejlesztő a világelitben

Azt már sokan tudják a világon, hogy a magyar tudásalapú cégek komoly erőt képviselnek világszerte. Viszont még ezeknek a világhírű cégeknek is nagy kihívást okoz, hogy egyedi tudásukból valódi üzletet építsenek. Ebben a tekintetben elmaradunk a legnagyobb gazdaságokkal rendelkező országoktól, így több esetben az igazi pénzt sokszor kevesebb tudással is mások képesek realizálni. Ezért is örömteli, hogy a hazai üzletfejlesztési piac vezető szereplője, a Mentors & Partners Group a 2020-as teljesítményének köszönhetően komoly nemzetközi díjakat gyűjt be egymás után.