2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok Orbán Viktor Sportbiznisz TAO

Nem a pénz a baj a magyar fociban, hanem a felcsúti túlsúly

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

2011, vagyis a TAO-támogatási rendszer bevezetése óta több százmilliárd forint áramlott a magyar labdarúgásba. Ennek ellenére nemrég a fájdalmas emlékű, írek elleni hazai vereséggel eldőlt, hogy 1986 óta még mindig hiába áhítozik arra a magyarországi futballszerető közönség, hogy világbajnokságon szerepeljen a nemzeti tizenegy. A sportfinanszírozási rendszer visszásságairól a Trend FM hétfő reggeli műsorában beszélt újságírónk, aki az adás első felében a három éve padlón lévő vállalati beruházásokról fejtette ki véleményét.

Több százmilliárd forint áramlott 2011 óta a magyar labdarúgásba a cégek társasági adójából, papíron az utánpótlás fejlesztésébe. Ezzel a támogatási intenzitással ugyanakkor köszönőviszonyban sincs a hazai bajnokság színvonalának emelkedése, amit mondjuk az újabb és újabb tehetségek kinevelésével várni lehetett volna.

A magyar labdarúgó-válogatott elmúlt években látott relatív sikeressége (három Európa-bajnokságon való szereplés, Nemzetek Ligája A-divízió) sok rendszerszintű problémát elfedett. Ezek viszont az írek elleni vereség után rögtön a felszínre buktak – mondta a Trend FM műsorában az Mfor és a Privátbankár.hu újságírója. Imre Lőrinc szerint nem azzal van a baj, hogy az állam ösztönzőket alakít ki a látványsportok támogatására, hanem a pénz elosztásának módja a problémás.

Az egyik ilyen kardinális kérdés az utánpótlás-műhelyekhez jutó források koncentrációja: a felcsúti labdarúgó akadémia a többi egyesülethez képest aránytalanul nagy mértékben részesült a TAO-pénzekből. De felvethető az a kérdés is, hogy egy-egy klub támogatása inkább csak az egyes vállalkozók politikai kapcsolatainak javítására szolgál. Orbán Viktor miniszterelnök mellett Csányi Sándor OTP-elnök neve is előkerült.

A magyar sporttámogatási rendszer hibáiról 06:38-tól, a műsor második felében hallhatnak. Az adás első felében pedig a három éve zuhanó vállalati beruházási szektorról volt szó.

A teljes interjút az alábbi linken hallgathatják meg – a riporter M. Szűcs Péter.   

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Digitális szülőszobai eseménynapló is van a BioTechUSA Egészségért díjazottjai között

Ünnepélyes gálán adták át a BioTech USA az Egészségért Díjakat a Szépművészeti Múzeumban november 20-án. Az eseményen olyan hazai egészségügyi és köznevelési feladatokat ellátó szervezeteket díjaztak, akik előremutató megoldásaikkal infrastrukturális és oktatási fejlesztéseket valósítanak meg a kizárólag magyar tulajdonban lévő BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosai által alapított díj 24 millió forintos támogatásának köszönhetően.

Eladósodott cégek, 150 milliós veszteség – megint érdekességeket árverez a NAV

Megnéztük a NAV céges árveréseit. 

A Zara barcelonai üzlete

Black Friday: Hét európai országban tüntetnek a Zara dolgozói

A kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú napra, fekete péntekre időzítették a Zara dolgozói a demonstrációjukat. A tüntetés az EU négy legnagyobb gazdaságának Zara-üzleteit érinti, emellett Belgium, Luxemburg és Portugália boltjai is leállhatnak a jövő héten.

Az Eli Lilly indianapolisi kutatólaboratóriuma

Új szereplő a világelitben: már ezermilliárd dollárt ér a gyógyszeripari cég

Egyre nagyobb kereslet van a fogyást támogató gyógyszerekre: a Novo Nordisknál is nagyobbra nőtt az Eli Lilly, amelynek részvényei jobban felfutottak az utóbbi időben, mint az S&P 500 értéke.

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Pedro Vargas Santos David négy évig volt tagja a vállalat igazgatóságának, de a mai nappal leköszönt. A 4iG részvényesei egy decemberi rendkívüli közgyűlésen választják meg az utódját.

A Telekom egyik németországi üzlete. Képünk illusztráció.

Nyugodtabb, komfortosabb ügyintézés: a Magyar Telekom csendes nyitvatartást vezet be

Elsötétíti a digitális képernyőket, és lehalkítja a hangjelzéseket a Magyar Telekom országszerte minden üzletében a hónap utolsó hétfőin. A csendes nyitvatartás 11 és 13 óra között lesz elérhető, a vállalat ezzel az autista ügyfelek számára akadálymentesíti az ügyintézést.

GYSEV már több mint egy évtizede használja a Flirt szerelvénytípust

Lázár János nagyon jó üzletet jelentett be Szolnokon

A GYSEV új Flirt vonatokat vásárol, amelyek 2027-ben érkeznek.

A Normafa régóta kedvelt kirándulóhely

Jövőre bezár a közönség számára a Normafa Hotel

Továbbá 45 fős csoportos létszámleépítésről döntött a Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat – gazdasági, racionalizálási okokra hivatkozva.

Hőszivattyú vagy kondenzációs kazán? Melyik a jobb választás a magyar kkv-knak?

A hagyományos kondenzációs gázkazán vagy a korszerű levegő-víz hőszivattyú jelenti a jobb megoldást jelenleg?

Szendrői Gábor

„Még takarító- és büfészolgáltatóként is nehéz bekerülni a BYD-hoz” – Klasszis Podcast

A lengyel és a cseh átlaghoz képest is magasabb, 70-75 év a magyar cégek tulajdonosi átlagéletkora – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában a Concorde MB Partners ügyvezetője, az MGYOSZ elnökségi tagja. Szendrői Gábor szerint a magyarországi vállalkozók rendkívül individualisták, ami sok esetben a versenyképesség rovására megy. Az egyre nagyobb számban megjelenő ázsiai beruházókkal pedig az a baj, hogy – ellentétben a nyugati cégekkel – elvétve működnek csak együtt a helyi beszállítókkal.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168