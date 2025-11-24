Nem a pénz a baj a magyar fociban, hanem a felcsúti túlsúly

Több százmilliárd forint áramlott 2011 óta a magyar labdarúgásba a cégek társasági adójából, papíron az utánpótlás fejlesztésébe. Ezzel a támogatási intenzitással ugyanakkor köszönőviszonyban sincs a hazai bajnokság színvonalának emelkedése, amit mondjuk az újabb és újabb tehetségek kinevelésével várni lehetett volna.

A magyar labdarúgó-válogatott elmúlt években látott relatív sikeressége (három Európa-bajnokságon való szereplés, Nemzetek Ligája A-divízió) sok rendszerszintű problémát elfedett. Ezek viszont az írek elleni vereség után rögtön a felszínre buktak – mondta a Trend FM műsorában az Mfor és a Privátbankár.hu újságírója. Imre Lőrinc szerint nem azzal van a baj, hogy az állam ösztönzőket alakít ki a látványsportok támogatására, hanem a pénz elosztásának módja a problémás.

Az egyik ilyen kardinális kérdés az utánpótlás-műhelyekhez jutó források koncentrációja: a felcsúti labdarúgó akadémia a többi egyesülethez képest aránytalanul nagy mértékben részesült a TAO-pénzekből. De felvethető az a kérdés is, hogy egy-egy klub támogatása inkább csak az egyes vállalkozók politikai kapcsolatainak javítására szolgál. Orbán Viktor miniszterelnök mellett Csányi Sándor OTP-elnök neve is előkerült.

A magyar sporttámogatási rendszer hibáiról 06:38-tól, a műsor második felében hallhatnak. Az adás első felében pedig a három éve zuhanó vállalati beruházási szektorról volt szó.

A teljes interjút az alábbi linken hallgathatják meg – a riporter M. Szűcs Péter.