Nem akárkivel társult Rogán-Gaál Cecília új cégében

A formabontó focifúzió komoly pénzesőt hozhat

Ugyan a közös nemzeti bajnokságok ötlete időről-időre felröppen, eddig ezek többnyire hamvába haltak voltak. Úgy tűnik azonban, hogy most mégis létrejöhet az első közös bajnokság a holland és a belga pontvadászat egyesülésével. Mindez anyagi előnyökkel járhat, hiszen az egyesüléssel nagyobb piacot kapnak az érintett felek, de emellett a szakmai színvonal is nőhet, hiszen több nívósabb összecsapás lesz. A felek így azt is remélik, hogy a BeNe-liga fel tud zárkózni az európai topligákhoz. Igaz a szurkolók nem rajonganak az ötletért, és eddig a nemzetközi szövetség sem támogatta az ilyen közös bajnokságokat.