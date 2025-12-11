Nem akármilyen cég érkezik Magyarországra – Szijjártó Péter tett erről bejelentést

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Janus Henderson beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a brit tulajdonosi hátterű alapkezelő cég globális feladatokat is ellátó üzleti szolgáltatóközpontot hoz a magyar fővárosba, négyszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve.

Beszédében azt hangsúlyozta, hogy ez lesz a vállalat legnagyobb európai uniós és egyben az első közép-kelet-európai központja, amely világszinten is a harmadik legnagyobbnak számít majd.

Illetve rámutatott, hogy a Janus Henderson 1,6 milliárd forint értékben képzési programot is indít, amelyhez a kormány 620 millió forintnyi támogatást nyújt, így hozzájárulva a magyar munkaerő fejlesztéséhez.

„És nem csupán abban fog segíteni a Janus Henderson új budapesti globális központja, hogy majd a tehetséges magyarok közül még többen tudnak itthon maradni egy jó karrierlehetőséggel, abban is segítséget fog nyújtani, hogy a külföldön szerencsét próbált, tehetséges magyarok közül is jó néhányat haza fogunk tudni vonzani” – vélekedett.

„A londoni és a dublini nagykövetségeink a vállalatcsoporttal közösen már készítik elő azokat az eseményeket, amelyen a vállalat bemutatkozik az ezekben az ágazatokban Nagy-Britanniában dolgozó magyar tehetségeknek, mutatva nekik a lehetőséget, hogy itthon is hasonló karrierlehetőségek várnak” – tudatta.

A vállalatnak több tízmillió ügyfele van világszerte, és az általa kezelt vagyon nagysága a magyar bruttó hazai termék (GDP) duplája, valamint megjegyezte, hogy utoljára nyolc éve jelentettek be hasonló beruházást Magyarországon, akkor kötelezte el magát egy másik nagy globális alapkezelő a letelepedés mellett.

(MTI)