2p
Vállalatok Befektetési alap Munkaerőpiac Szijjártó Péter

Nem akármilyen cég érkezik Magyarországra – Szijjártó Péter tett erről bejelentést

mfor.hu

Négyszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve Budapesten hozza létre legnagyobb európai uniós és egyben az első térségbeli központját a világ egyik legjelentősebb alapkezelőjének számító Janus Henderson.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Janus Henderson beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a brit tulajdonosi hátterű alapkezelő cég globális feladatokat is ellátó üzleti szolgáltatóközpontot hoz a magyar fővárosba, négyszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve.

Beszédében azt hangsúlyozta, hogy ez lesz a vállalat legnagyobb európai uniós és egyben az első közép-kelet-európai központja, amely világszinten is a harmadik legnagyobbnak számít majd.

Illetve rámutatott, hogy a Janus Henderson 1,6 milliárd forint értékben képzési programot is indít, amelyhez a kormány 620 millió forintnyi támogatást nyújt, így hozzájárulva a magyar munkaerő fejlesztéséhez.

„És nem csupán abban fog segíteni a Janus Henderson új budapesti globális központja, hogy majd a tehetséges magyarok közül még többen tudnak itthon maradni egy jó karrierlehetőséggel, abban is segítséget fog nyújtani, hogy a külföldön szerencsét próbált, tehetséges magyarok közül is jó néhányat haza fogunk tudni vonzani” – vélekedett.

„A londoni és a dublini nagykövetségeink a vállalatcsoporttal közösen már készítik elő azokat az eseményeket, amelyen a vállalat bemutatkozik az ezekben az ágazatokban Nagy-Britanniában dolgozó magyar tehetségeknek, mutatva nekik a lehetőséget, hogy itthon is hasonló karrierlehetőségek várnak” – tudatta.

A vállalatnak több tízmillió ügyfele van világszerte, és az általa kezelt vagyon nagysága a magyar bruttó hazai termék (GDP) duplája, valamint megjegyezte, hogy utoljára nyolc éve jelentettek be hasonló beruházást Magyarországon, akkor kötelezte el magát egy másik nagy globális alapkezelő a letelepedés mellett.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új időszámítás kezdődik a magyar dróniparban

Stratégiai partnerségre lép a 4iG SDT és az Aeronautics.

Robbant az olcsó hitel – meglepő, még kiknek kedvez

A kkv-nak szóló kedvezményes hitelprogram a nagyvállalatok helyzetén is javít.

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Idén karácsonykor is több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé, ha csatlakozol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös Adni Öröm! tartósélelmiszer-adomány gyűjtéséhez. 2025. december 11. és 16. között több ezer önkéntes személyesen várja a vásárlók felajánlásait a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban.

A leggyakoribb munkaruházati problémák – Mire panaszkodnak a dolgozók?

A munkaruha-panaszok nem véletlenül gyakoriak: a munkaruházat sokkal több, mint egyszerű viselet. Közvetlenül befolyásolja a dolgozók komfortérzetét, biztonságát és a cég arculatát is. A kényelmetlen fazonok, a gyorsan elhasználódó anyagok vagy a nem megfelelő tisztítás mind csökkenthetik az alkalmazottak elégedettségét. Ez pedig hosszú távon következményeket is okozhat.

Erre a hírre Nagy Márton is megnyalhatja a száját

Az Aldi levajazta – 2018 óta nem láthattunk ilyen árcímkét

Olcsóbb lesz a vaj az egyik vezető diszkontláncnál.

Többen is bejelentkeztek a Videoton tulajdonosának – már vizsgálják a pályázatokat

Többen is bejelentkeztek a Videoton tulajdonosának – már vizsgálják a pályázatokat

Januárban születhet döntés.

Elérhetetlenné vált a magyar sportlap, elküldték az újságírókat

Elérhetetlenné vált a magyar sportlap, elküldték az újságírókat

Lépett a Ringier.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Egy friss tudományos vizsgálat kimutatta, hogy a bizonytalan eredetű ízesített e-cigaretták rákkeltő és toxikus fémeket tartalmazhatnak, amelyek koncentrációja a használat során akár ezerszeresére nőhet. Az e-cigaretták térnyerése számos európai országban jelent problémát, hazánkban is kihívást jelent az ellenőrizetlen, zárjegy nélküli vape-piac, amelyet a legújabb trendek szerint a kétes eredetű webáruházak és bújtatott közösségi médiás hirdetések tartanak életben. A tudományos eredmények és a hazai hatósági tapasztalatok együtt arra mutatnak: a fogyasztók gyakran olyan eszközöket szívnak, amelyek összetételét még a gyártó vagy a hatóság sem ismeri.

Nehéz helyzetben a szektor?

Kiszivárgott dokumentum: komoly hátrányban vannak a magyar cégek

A kép nem túl biztató. 

Az ACE Networks teljesen a 4iG tulajdonába kerül

Az ACE Networks teljesen a 4iG tulajdonába kerül

A 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. részvény adásvételi szerződést írt alá az ACE Network további 30 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció (x)

Több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé.
Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168