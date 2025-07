Nem akármilyen céget vásárolhat fel a 4iG csoport

A 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai leányvállalata, a 4iG SDT Zrt. előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írt alá a HeliControl Kft. 63 százalékos tulajdonrészének megszerzéséről. A tranzakció sikeres lezárásával a 4iG Csoport stratégiai jelentőségű lépést tehet védelmi és repüléstechnikai portfóliójának bővítésében, és új piacra, a forgószárnyas légijárművek karbantartási és modernizációs szegmensébe léphet. Az akvizíció várhatóan jelentősen erősíti a hazai helikopter-karbantartó kapacitásokat és képességeket, hosszú távon csökkentve az ágazat külföldi szolgáltatóktól való függőségét – írja a társaság közleménye.

Családi vállalkozásból a honvédelmi és rendvédelmi szervek kiemelt beszállítója

A HeliControl Kft. 2011-ben családi vállalkozásként indult, és azóta regionális szinten is jegyzett forgószárnyas szervizvállalattá fejlődött. A helikopterek karbantartására, javítására és alkatrész-ellátására specializálódott cég a létrehozását követő első években sikeresen teljesítette több Airbus helikopter nagyjavítását, és gyors ütemben bővítette jogosítványait strukturális javításokra is. A kiemelkedő minőségű szolgáltatás a nemzetközi piacokon is ismertté tette a vállalatot. Az évek során a magyar megrendelőkön túl osztrák, svájci, német, skandináv és más európai helikopterüzemeltetők is a HeliControl ügyfeleivé váltak. A társaság számos jelentős szakmai mérföldkövet tudhat magáénak.

A Készenléti Rendőrség határőrizeti feladatokat ellátó forgószárnyas légijárművein a HeliControl végezte az első hazai, éjjellátó kompatibilitású helikopter-átalakítást, az Állami Légügyi Főosztály engedélyével. A vállalat rendszeresen kapott megbízásokat katonai gépek nagyjavítására, sikerrel pályázott az Osztrák Belügyminisztérium légirendészeti helikopterének komplett nagyjavítására és alkatrész ellátására kiírt tenderen is. Következő mérföldkőként 2018-ban a HeliControl nyerte a Honvédelmi Minisztérium tenderét, melynek keretében a rendszerváltást követően hazánkban elsőként végzett nyugati helikopter típuson (AS350B) gyártói előírás szerinti teljes nagyjavításokat. Ezek a megbízások is hozzájárultak ahhoz, hogy a HeliControlt mára a honvédelmi és rendvédelmi szervek megbízható partnereként és kiemelt beszállítójaként tartják számon.

Látják a cég helyét a portfólióban

A 4iG SDT Zrt. az elmúlt időszakban célzott akvizíciókkal építi repülőgépipari portfólióját. A magyar állammal kötött megállapodás értelmében az N7 Defence Zrt. akvizícióján keresztül a vállalatcsoport érdekeltségébe kerül – egyebek mellett – az Aeroplex Kft., amely a merevszárnyas repülőgépek javításának és karbantartásának piacvezető hazai vállalata. Szintén a 4iG védelmi technológiai portfóliójának része a Rotors & Cams Zrt., amely a pilóta nélküli légi járművek (UAV) fejlesztésében és gyártásában rendelkezik egyedülálló kompetenciákkal.

A HeliControl tranzakció zárását követően a 4iG SDT Zrt. egy olyan, a régióban is kiemelkedő légijármű-technológiai kompetenciaközpontot hozhat létre, amely a merevszárnyas, forgószárnyas és pilóta nélküli repülőeszközök üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges kapacitásokat és szakértelmet integrálja. A 4iG Csoport így – a polgári és védelmi területeken egyaránt – képes lesz a légijárművek teljes életciklusát lefedő karbantartási és modernizációs szolgáltatások hazai biztosítására.

A tranzakció az esetlegesen szükséges versenyhatósági eljárásokat követően zárulhat – írja a közlemény.