Nem akármilyen utat adott ám át Orbán Viktor, a MOL is nagyon büszke rá

Új, gumibitumen felhasználásával készült szakaszt adtak át az M83 számú autóúton, amelyhez a MOL zalaegerszegi gyárából érkezett az alapanyag - derül ki a cég lapunknak küldött sajtóközleményéből. Az útpályaszerkezet alap- és kötőrétegében mintegy 10 ezer tonna gumibitument használtak fel, így Magyarország leghosszabb, 36 kilométeres gumibitumenes útszakasza épült meg. A terméknek számos előnye van: a gumibitumenből készült utak tartósabbak, mivel kisebb a kátyúk és nyomvályúk kialakulásának esélye a hagyományos bitumennel készült utakhoz képest. A gumibitumen emellett környezetbarát megoldás, hiszen az előállításához használt gumiabroncsokat hasznosítanak újra.

A lényeg az, az aszfaltréteg alatt van? Az új, Győr és Pápa között megépült, kétszer két sávos, 36 kilométer hosszú 83-as út Pápa közelében az avatóünnepség napján, 2023. október 14-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A MOL Zalai Finomítójában 2012-ben kezdték meg a gumibitumen gyártását, évi 5000 tonna kapacitással. A megnövekedett keresleti igényekre reagálva a MOL - szintén a Zalai Finomítóban - egy évi 20 ezer tonna gumibitumen gyártására képes új üzemet is épített, amely 2020-ban készült el. A vállalat a gyártás indulása óta összesen 4 500 tonna gumiőrleményből állított elő gumibitument, amely mintegy 750 000 db használt személygépkocsi abroncs hulladékából készült, és eddig 180 kilométernyi útszakasz építésénél használták fel.

A gumibitumenből készült utak tartósabbak, mint a hagyományos utak, hiszen kisebb a kátyúk és nyomvályúk kialakulásának esélye a hagyományos bitumennel készült utakhoz képest. A gumibitumen emellett fenntartható is, hiszen gyártása során a korábban káros hulladékként kezelt hulladékot értékes alapanyagként használják fel, támogatva ezzel a körforgásos gazdaságot is.

„A MOL kiemelt stratégiai célja a régió körforgásos gazdaságának beindítása, éppen ezért alapanyagként és energiaforrásként tekintünk mindenre. Célunk, hogy a hulladékokból újra hasznos termékeket tudjunk előállítani, és ezzel is csökkentsük a környezeti terhelést. A gumibitumen előállítása és forgalmazása tökéletes példája a törekvéseinknek, hiszen egyrészt a használt gumiabroncs környezetbarát újrahasznosításához járul hozzá, másrészt minőségi alapanyagot biztosít az ipari szereplők számára”

– mondta Hazuga Károly, a MOL Magyarország Downstream ügyvezető igazgatója.

A MOL gumibitumennel épült aszfaltutak tartósabbak, élettartamuk másfélszerese a normál bitumenből készültekéhez képest. A gumibitumen ásványi anyaghoz való kiváló tapadása csökkenti a kátyúk kialakulásának esélyét, és nagyobb terhelhetősége miatt a nyomvályúsodási hajlam is kisebb. Ezáltal az utak fenntartási költsége is csökkenhet. Lakóövezetek közelében fontos szempont lehet, hogy használatával lényegesen kisebb menetzaj érhető el, ami jelentősen csökkenti a környezet zajterhelését.

