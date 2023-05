Nem árulja el a Fidesz kedvenc őrző-védő cége, mennyi osztalékot fizet

Pünkösdhétfőn reggel közzétette éves beszámolóját a Valton-Sec Zrt., mely rendezvénybiztosítások, létesítmények őrző-védőjeként ismert. Olyannyira, hogy a Fidesz-érában állami megbízások garmadáját nyerte el, legutóbb a múzeumok őrzés-védelmi feladataira kiírt közbeszerzésen indultak egyedül – így nyertek is.

Kapcsolódó cikk Már a múzeumokat is a Fidesz kedvenc biztonsági cége őrzi Újabb közbeszerzést nyert ugyanis a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A cég két tulajdonosa közül az egyik Sarka Kata férje, Bessenyei István, aki a részvények 11 százalékát birtokolja. A másik pedig az állami cateringszolgáltatások nagyágyúja, Varga Lajos – volt, egészen ez év február 1-jéig.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc közelébe kerülhetett az állam kedvenc biztonsági cége Mozgolódás és fejcsere történt az állam kedvenc biztonsági cégénél.

A nagy titok

Kezdjük a száraz tényekkel! A Valton-Sec 2022-ben csaknem 18,1 milliárd forint árbevételt realizált, ami 28 százalékos növekedés egy év alatt. Üzemi eredménye kis híján 2 milliárd forint, ez viszont 6,6 százalékkal elmarad a 2021-estől. Az adózott eredménye tavaly 1,862 milliárd forint lett, ez az összeg pedig 8,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A bevétel túlnyomó része, 10,6 milliárd forint továbbra is objektumvédelemből származott, míg rendezvénybiztosítás címén 4,16 milliárd forint bevételt könyvelhettek el – derül ki az éves beszámolóhoz csatolt kiegészítő mellékletből.

A kiegésztő melléklet bér- és létszámadataiból az is kiderül, hogy a Valton-Sec fizikai alkalmazottainak havi bruttó átlagbére 397 ezer forintot tett ki (2021-ben 339 ezer volt), ugyanez az adat a szellemi foglalkoztatottaknál a 2021-es havi bruttó 363,7 ezer forint után tavaly csaknem 512 ezer forint. Összességében egy alkalmazott havi bruttó bére átlagosan 421 ezer forintra rúgott 2022-ben.

A Valton-Sec idén már külföldön is tevékenykedett. Az eredménykimutatás adata szerint 134,4 millió forint exportértékesítést teljesített, és a kiegészítő mellékletből az is kiderül, ez mind Ázsiába történt szolgáltatásexport volt. Arról nem tettek közzé információt, ez a bevétel mely ázsiai ország(ok)ból és milyen tevékenységből származott.

A május 26-i keltezésű taggyűlési jegyzőkönyvben olvasható 1/2023. számú határozat rögzíti is, hogy 9 071 247 ezer forint a mérlegfőösszeg, illetve 1 862 323 ezer forint az adózott eredmény, a cégek pedig ez után szokták azt a mondatot odabiggyeszteni, hogy az eredményből mennyi osztalékot fizetnek, illetve mennyit helyeznek eredménytartalékba. A Valton-Sec taggyűlési jegyzőkönyve azonban a gyakorlattól és az ő korábbi éveitől eltérően így fogalmaz:

„Az osztalékról ugyanezen a napon a 2/2023 sorszámú határozatban dönt a taggyűlés.”

Ezt a határozatot azonban a zrt. már nem tette közzé, így az osztalék mértéke ismeretlen. A kiegészítő mellklet is csak ennyit rögzít: „A tulajdonosok elfogadják az 1/2023. és 2/2023. sorszámú határozatokat, mely az adózott eredmény és mérleg főösszeg (sic!) valamint az osztalék összegének elfogadásról dönt.”

Miért is titkolják el hirtelen ezt az összeget? Mint fentebb jeleztük, idén február 1-je óta nem Varga Lajos a Valton-Sec fő részvényese, hanem az idén január 24-én alapított Prime Multi Zrt., melynek fő tulajdonosa 49 darab részvénnyel a Mészáros Lőrinchez kötött, idén év elején alapított Prime Multi Magántőkealap. A Prime Multi Zrt. kisebbségi tulajdonosa (egy darab, szavazatelsőbbséget biztosító részvénnyel, ami 2 százalékos tulajdoni hányadot jelent) pedig Varga volt. Varga a Valton-Sec Zrt.-ben meglevő 89 százaléknyi részesedését február 1-jén apportként a Prime Multi Zrt. rendelkezésére bocsátotta, amiért kapott további egy „sima” törzsrészvényt, valamint egy darab osztalékelsőbbséget biztosító részvényt. Így Varga részvényeinek száma háromra emelkedett, de ez is csak 5,8 százaléknyi tulajdoni hányadot jelent.

A Prime Multi Zrt. február 1-jei alapszabály-módosítása pedig azt mondja ki, hogy az osztalékelsőbbségi részvény tulajdonosa mindenki mást megelőzve a nyereségből

„2022. és 2023. üzleti évben elért teljes adózott eredmény után, üzleti évenként 1.000.000.000,- Ft, azaz egymilliárd forint mértékben jogosult osztalékra.”

Sőt, ha az osztalék meghaladja ezt az összeget, akkor az ezen felüli részre úgy jogosult, mint a többi törzsrészvény.

És itt merül fel az első megválaszol(hat)atlan kérdés:

egy 2023. január 24-én alapított zrt. hogyan érhetett (volna) el bármilyen eredményt a 2022-es üzleti évben?

(Az alapító dokumentációt január 26-án nyújtották be a Cégbírósághoz, amely a Prime Multi Zrt.-t január 31-én jegyezte be. Sőt, a többségi tulajdonos Prime Multi Magántőkealapra is csak idén január 16-án adta áldását a Magyar Nemzeti Bank.) Vagyis Varga már keresztet is vethet az első 1 milliárdra?

Új leosztás

A Válasz Online március végén arról írt, átrendeződés zajlik a NER-en belül, és ez érinti az őrzés-védelemmel foglalkozó cégeket is. Varga (és a kisebbégi tulajdonos Bessenyei) ugyanis 2017 óta minden évben vettek ki osztalékot a cégből, öt év alatt 2,5 milliárd forintot, ebből csak tavaly 900 milliót.

Kapcsolódó cikk Busás osztalékot vett ki Sarka Kata férje és tulajdonostársa a Fidesz kedvenc őrző-védő cégéből Több mint 70 százalékkal magasabb, 14 milliárd forintot meghaladó nettó árbevétellel zárta a 2021-es évét a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Azzal, hogy Varga már csak közvetetten, egy két (?) évre szóló osztalékelsőbbséget biztosító részvénnyel tulajdonos a Valton-Secben, gyakorlatilag megszűnt a jövedelemforrása, kétszer még kap 1-1 milliárdot, aztán mehet Isten hírével.

Varga Lajos megvált a jól jövedelmező Valton-Sectől. Fotó: MTI / Komka Péter

Hogy van-e összefüggés a Valton-Sec Mészáros Lőrinc közelébe kerüléséhez és az átrendeződéséhez, azt nem lehet kijelenteni, de érdekességként emlékeztetünk: lapunk mutatta be, hogy a Pintér Sándor belügyminiszter holdudvarához kötődő Civil Biztonsági Zrt. tulajdonosai idén már nem „potom” pár tíz millió, hanem – gyakorlatilag felélve a korábbi évek nyereségét – 16 milliárd forint osztalékot vettek ki cégükből, ezzel jelentősen megcsappantva a zrt. saját tőkéjét.

Kapcsolódó cikk Gigaosztalékot vesznek ki cégükből Pintér Sándor bizalmasai A tavalyi összeg nyolcszázszorosát!

De vissza Vargához! A Rogán Antal-közeli üzletember visszaesése olyannyira látványos, hogy egy másik cégbirodalma is bánja az átrendeződést.

A Prime Multi Zrt.-be ugyanis nemcsak a Valon-Secben meglevő 89 százaléknyi részvénypakettet apportálta az egy darab osztalékelsőbbségi és az egy darab törzsrészvényért, hanem a „Stu-Sza” Kft. 100 százaléknyi üzletrészét is.

Ez a cég látszólag pici, 2021 végén alig 300 millió forint volt a mérlegfőösszege, bevételt nem is könyvelt el. Ám mérlegfőösszege 2022 végére 1,5 milliárd forintra nőtt, és ebben nagyon látványos a befektetett pénzügyi eszközök soron történt növekedés: a részesedéseket (is) tartalmazó mérlegsor a 2021. végi kevesebb mint 77 millió forintról 771 millióra emelkedett. (Ezzel párhuzamosan a cég hosszú lejáratú kötelezettségei is 153 millió forintról 1,4 milliárdra ugrottak, vagyis az akvizíciókat hitelből fedezték.) Az egészen február 1-jéig Varga kizárólagos tulajdonában állt „Stu-Sza” Kft. ugyanis kiterjedt cégbirodalommal rendelkezik, a kft. legalább résztulajdonnal rendelkezik olyan helyek üzemeltetőiben, mint a Lánchíd pesti hídfőjénél levő Raqpart, az Erzsébet téri Fröccsterasz vagy épp az állami exkluzív rendezvényhelyszínek cateringszolgáltatója, a RaMpART. A cég tavaly októberben szerzett minősített befolyást az őrző-védő szférában feltörekedni szándékozó Legio Nostra Zrt.-ben, illetve tavaly augusztusban 50 százalékot meghaladó tulajdonrészt szerzett a Matolcsy György fiának jóbarátjaként ismert Száraz István Dry Property Group Kft.-jében. Már az üzletrész apportját, azaz február 1-jét követően a „Stu-Sza” Kft. közösen is alapított egy kft.-t Száraz Istvánnal Dry Ingatlan Kft. néven, melyben a „Stu-Sza” Kft.-nek 50 százalékot meghaladó tulajdonrésze van, illetve szintén az apport időpontja után, márciusban 50 százaléknál magasabb tulajdoni hányadra tett szert a Valton-Master Car Kft.-ben.

Mínusz 6, plusz 2

Mennyit is érhet a két apportált üzleti csomag? A cégbírósági iratok közt kutakodva megtaláltuk az ezt felmérő könyvszakértői véleményt is. Eszerint:

a Valton-Sec Zrt. 89 százalékos részvénycsomagjának értéke 5,516 milliárd forint,

a „Stu-Sza” Kft. 100 százalékos üzletrésze 1,157 milliárd forint.

Vagyis

Varga Lajos két évre nagyjából 2 milliárd forintra számíthat osztalék címén, cserébe lemondott 6,673 milliárd forintra taksált vagyonról.

Érdekesség egyébként, hogy a „Stu-Sza” Kft. 2022-es évre vonatkozó, március 31-i mérlegkészítési időpontot megjelölő, 2023. május 25-én keltezett éves beszámolójában és a taggyűlési jegyzőkönyvben nem a Prime Multi Zrt., hanem továbbra is Varga Lajos szerepel egyedüli tagként.