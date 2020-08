Nem baj, ha kevesebb lesz itthon a konferencia

Az Onlife konferencia, sok társával szemben, nem egy „hagyományos” konferencia, ami kényszerűségből költözött a netes térbe, hanem a szervezői már alapból oda is szánták. Ahogyan megtudhattuk a The Underground Agency egyik alapítójától, az idei évre nem is volt betervezve konferenciájuk, mert úgy döntöttek, inkább tovább fejlesztik cégüket, amúgy is volt elég rendezvényük más vállalkozások égisze alatt a tavalyi évben.

Direkt az online előnyeire épült a konferencia

Azonban jött a válság, így más sebességbe kellett kapcsolni, miközben átszabták saját terveiket, azon kapták magukat, hogy különféle módon próbáltak másoknak segíteni, cégmentő programot indítottak és egy közösséget hoztak létre a FacebookonDeeper Underground néven, ahol szakértőkkel lehet különböző problémákat átrágni. Így fordultak rá április 26-ára, mikor is az Underground alapítóbuliját tervezték megtartani. „Feltettük a kérdést, hogy milyen eseményt tartsunk helyette és miként lehetne kihasználni az online összes előnyét, ami nem kényszerű, hanem eleve erre épít” – idézte fel Vavrek Balázs az online konferencia születését.

Vavrek Balázs Vavrek Balázs

A gondolkodás során újra leástak az alapokhoz és feltették a kérdést, hogy mit szeretünk egy konferenciában. „A fő gondolat az volt, hogy a konferencia élőben történik: fut az előadás, kérdezni tudsz az előadóktól, folyosón beszélgetsz és az ottlét adja az érték jelentős részét. De a hazaérés élménye is fontos, egy ilyen rendezvényen mindenki egy nyelvet beszél” – mondta el a társalapító. Ez a közös nyelv pedig az előadók minőségében is megmutatkozott, deklarált cél volt, hogy ne legyen töltelék, minden előadás a legmagasabb színvonalat képviselje. Balázs azt is kiemelte, hogy sajnos túl sok esetben az előadó ésvagy előadás egyszerűen üres, pedig a rendezvényeket nagyrészt a tartalom minőségével adják el.

Az Onlife nekiveselkedése során több konferenciaszoftvert is teszteltek, majd a Hopin mellett döntöttek, mely megítélésük szerint a leginkább fedte a jó konferencia attribútumait. Ezek az okosságok már szinte mindent is tudnak. „A kézfogáson kívül mindent megkapsz” – jellemezte elvárásaikat a The Underground Agency társalapítója, így pörgött a kérdezz-felelek és a networking modul is (és még catering partner is volt). Ahogyan arra Vavrek Balázs is rávilágított: a hazai konferenciákra jellemző, hogy a kérdések a néhány kötelezőt leszámítva gyakorlatilag mindig lemaradnak az előadások végéről. Így nem volt meglepő, hogy az interaktivitás jobban működött online (!), azonban az a szervezőket is meglepte, hogy mennyivel. Volt rá példa, hogy két óra után egyszerűen be kellett rekeszteni a társalgást az előadóra való tekintettel.

Miért kell Bárdos Andrással személyesen találkozni?

„A vírus előtt nem tettük fel azokat a kérdéseket, amiket most kényszerűségből fel kellett tenni, ahogyan a homeoffice-nál, úgy a konferenciáknál is. Bárdos András [A Sawyer Miller Group társalapítója, amely az Onlife társszervezője] tette fel a kérdést egy megbeszélésen, hogy miért személyesen találkozunk, melyre egyszerűen az volt a válasz: mert azt beszéltük meg, hogy találkozunk. Ugyanakkor egyre többször szembesülünk vele, hogy az információátadásban már nincs jelentősége a személyes találkozónak. Nagyobb döntések meghozásánál megtiszteled a döntést a jelenléteddel, sokszor viszont csak a megszokás indokolja a találkozókat” – fejtegette Balázs.

Az online konferencia egyből termék is

„Sok konferenciaszervező nem veszi észre a potenciált abban, hogy egyből van egy terméke is” – emelte ki. A The Underground Agency társalapítója, kifejtette, hogy itt elkerülhető, ami a „hagyományos” konferenciáknál gyakran előfordul: hogy megtörténik és elfelejtjük. A különféle lehetőségek felsorolása végén (külön videócsomag, legjobb pillanatok stb.) eljutottunk a konferenciára épülő frontális oktatásig. Majd jött ennek a platformja, ami egy közösség, ahol lehet kérdezni és válaszok is érkeznek.

Jöhet a hibrid modell és a konferenciabiznisz megtisztulása

„A rendezvényesek kapták az első csapást a vírustól: minden koncert, minden konferencia, minden tréning azonnal leállt és határozatlan időre megszűntek a bevételi források” – kezdett bele a piaci helyzet értékelésébe. Megjegyezte, hogy rengeteg a bizonytalanság, hiszen a jelenlegi 500 fő részvételét engedélyező szabályokból nem következik az, hogy az emberek el is mennek. Reményének adott hangot, hogy az új helyzetben megszűnik a „félvállról vett gagyizás”. „A Corvinusról kieső marketinges azzal szembesült eddig, hogyha elment négy konferenciára, egyikből sem tanult semmit, mind rossz volt, így az ötödikre inkább már el sem ment, ami pedig lehet, hogy valódi értéket közvetített volna. Ezért gondolom, hogy a piac érdeke, hogy akarjunk többet, mert a legtöbbször ennek nem pénzügyi akadálya van” – fejtette ki. „A lámpapark, helyszín vagy épp színpadi tűzijáték forráskérdés – az előadások szakmai lektorálása, a formátumválasztás vagy az izgalmas témák színpadra vitele viszont kizárólag a szándékon múlik.”

A szakember a jövő konferenciáit hibrid modellben tudja elképzelni, mely során mindkét platform előnyeire lehet építeni, de az ingyenesség eszközétől óva int. Mint kifejtette, ha a marketing szakmán belül két hónapa alatt tartanak harminc ingyenes rendezvényt, akkor az ügyfelek joggal gondolják azt, hogy a marketingkonferenciák ingyenesek, „és így leromboljuk, amit az elmúlt 15 évben elértünk”.„A könyvelők csinálhatnak ingyenes konferenciát, de marketinges ne csináljon!” Kifejtette, hogy elvárhatónak kellene lennie egy marketingestől, hogy szakmailag átgondoltan tervezzen meg egy rendezvényt. Ugyanakkor rávilágított: nem teljesen ördögtől való az ingyenesség, ha egy jól átgondolt stratégia része, „nem pedig az, hogy nem tudtál jobbat”.A témát, hogy egy terméket mikor érdemes ingyenesen adni, legyen akár szó egy konferenciáról, Vavrek Balázs ingyenes hírlevelében járta körbe bővebben.