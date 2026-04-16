Nem csődhullám, hanem csendes cégfogyás zajlik Magyarországon

Ha a felszín alá nézünk, a kép már jóval nyugtalanítóbb. Az összes új eljárás száma érdemben nem változott, az Opten adatai alapján idén is 12 ezer közelében alakult az első negyedévben, vagyis a cégek körüli nyomás nem enyhült.
Ami átrendeződött, az az eljárások belső szerkezete.
A felszámolások száma visszaesett, a négyezres szintről a háromezres tartományba csúszott. Ezzel párhuzamosan viszont a kényszertörlések a négyezres szintről az ötezres fölé emelkedtek. A két eljárást együtt nézve nem csökkenést, hanem növekedést látunk.
Ez már nem technikai részlet, hanem irányváltás: egyre több vállalkozás nem klasszikus fizetésképtelenségi eljárásban zárul le, hanem egyszerűen „kiesik” a rendszerből.
A piac most inkább elengedi a cégeket
A kényszertörlések felfutása egy sajátos dinamikát rajzol ki. Ez részben annak a következménye, hogy az elmúlt évek magas költségszintje és hullámzó kereslete mellett sok vállalkozás ugyan talpon maradt, de nem tudott tartósan stabilizálódni. Ezek a cégek jellemzően nem egyik napról a másikra omlanak össze. Hosszabb ideig gyengélkednek, kiürülnek, nem teljesítik az adminisztratív kötelezettségeiket, majd egy ponton egyszerűen törlésre kerülnek. Ez a folyamat most láthatóan felgyorsult.
Márciusban az Opten adatai alapján országosan közel 2,4 ezer új kényszertörlés indult, ami majdnem duplája az egy évvel korábbinak. A negyedév vége így nem csillapodást, hanem ráerősítést hozott.
A kép nem egy klasszikus válságé, ahol tömeges csődök dominálnak, hanem egy elhúzódó kifáradásé, ahol a cégek egy része fokozatosan sodródik ki a működésből.
Budapest húzza a számokat, a nyomás szélesen terül szét
A legtöbb kényszertörlés továbbra is a fővárosban jelenik meg: az első negyedévben 2500-ról 3101-re nőtt az esetszám, márciusban pedig megduplázódott. Pest vármegyében is erős az emelkedés, de a jelenség nem marad a nagy piacokra korlátozva. Több kisebb vármegyében is megugrott a kényszertörlések aránya: Somogyban már az 1 százalékot közelíti, Jász-Nagykun-Szolnokban és Baranyában is érdemben nőtt.
Ágazati szinten nincs meglepetés: a kereskedelem és az építőipar viszi a tömeget, miközben a szolgáltatások több területén is magas maradt a nyomás. Ez nem véletlen: a kereskedelemben közel 100 ezer, az építőiparban több mint 57 ezer működő cég van, vagyis a legnagyobb vállalkozói körök érintettek.
Ezekben a szegmensekben sok a kisebb, sérülékenyebb vállalkozás, amelyek nem hirtelen esnek ki, hanem fokozatosan sodródnak ki a működésből.
„A kisebb cégfogyás könnyen értelmezhető lenne pozitív jelként, de a szerkezet mást mutat. Kevesebb cég szűnik meg formálisan, de nem alakul több, és közben nő azok száma, amelyek egyszerűen kiesnek a rendszerből. A mostani adatok inkább egy elnyújtott szelekció képét adják, mintsem egy új növekedési vagy „bedőlési” ciklus kezdetét.
Ebben a helyzetben egy bizonytalanabb külső környezet – különösen az energiapiaci kilengések – nem fordulatot, hanem a jelenlegi folyamat elhúzódását erősítheti.” – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.
Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) első negyedéves értéke országosan 12,02 százalék volt. Vármegyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye produkálta, míg az Opten–CFI Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyékben érte el a legalacsonyabb értékeket.
Opten – CFI vármegyénként, 2026. I. negyedév
Vármegye
Alapítások
Megszűnések
Felszámolások*
Opten – CFI
Főváros
2 173
4 562
1 569
16,83százalék
Nógrád
75
68
31
12,49százalék
Jász-Nagykun-Szolnok
106
159
59
11,86százalék
Szabolcs-Szatmár-Bereg
186
203
122
11,14százalék
Heves
113
111
30
10,85százalék
Pest
968
1 097
499
10,77százalék
Borsod-Abaúj-Zemplén
198
236
98
10,69százalék
Bács-Kiskun
185
232
105
9,32százalék
Győr-Moson-Sopron
185
237
71
9,19százalék
Fejér
150
199
69
9,14százalék
Hajdú-Bihar
175
201
48
8,69százalék
Vas
83
87
6
8,49százalék
Baranya
83
187
65
7,86százalék
Somogy
79
116
42
7,60százalék
Békés
76
68
26
7,54százalék
Zala
79
104
25
7,52százalék
Veszprém
96
135
46
7,43százalék
Komárom-Esztergom
90
112
52
7,29százalék
Csongrád-Csanád
150
114
68
7,11százalék
Tolna
59
54
16
6,68százalék
ÖSSZESEN
5 309
8 282
3 047
*Újonnan indult eljárások