6p
Vállalatok Hazai cégek válságban Opten Informatikai Kft.

Nem csődhullám, hanem csendes cégfogyás zajlik Magyarországon

mfor.hu

Három év után először mérséklődött a cégállomány csökkenése az első negyedévben, de a háttérben nem élénkülés, hanem szerkezeti átrendeződés zajlik. Az alapítások új mélypontra estek, miközben a kényszertörlések száma megugrott, ami arra utal, hogy egyre több vállalkozás nem klasszikus eljárásban, hanem csendben kerül ki a rendszerből.

Ha a felszín alá nézünk, a kép már jóval nyugtalanítóbb. Az összes új eljárás száma érdemben nem változott, az Opten adatai alapján idén is 12 ezer közelében alakult az első negyedévben, vagyis a cégek körüli nyomás nem enyhült.

Ami átrendeződött, az az eljárások belső szerkezete.

A felszámolások száma visszaesett, a négyezres szintről a háromezres tartományba csúszott. Ezzel párhuzamosan viszont a kényszertörlések a négyezres szintről az ötezres fölé emelkedtek. A két eljárást együtt nézve nem csökkenést, hanem növekedést látunk.

Ez már nem technikai részlet, hanem irányváltás: egyre több vállalkozás nem klasszikus fizetésképtelenségi eljárásban zárul le, hanem egyszerűen „kiesik” a rendszerből.

A piac most inkább elengedi a cégeket

A kényszertörlések felfutása egy sajátos dinamikát rajzol ki. Ez részben annak a következménye, hogy az elmúlt évek magas költségszintje és hullámzó kereslete mellett sok vállalkozás ugyan talpon maradt, de nem tudott tartósan stabilizálódni. Ezek a cégek jellemzően nem egyik napról a másikra omlanak össze. Hosszabb ideig gyengélkednek, kiürülnek, nem teljesítik az adminisztratív kötelezettségeiket, majd egy ponton egyszerűen törlésre kerülnek. Ez a folyamat most láthatóan felgyorsult.

Márciusban az Opten adatai alapján országosan közel 2,4 ezer új kényszertörlés indult, ami majdnem duplája az egy évvel korábbinak. A negyedév vége így nem csillapodást, hanem ráerősítést hozott.

A kép nem egy klasszikus válságé, ahol tömeges csődök dominálnak, hanem egy elhúzódó kifáradásé, ahol a cégek egy része fokozatosan sodródik ki a működésből.

Budapest húzza a számokat, a nyomás szélesen terül szét

A legtöbb kényszertörlés továbbra is a fővárosban jelenik meg: az első negyedévben 2500-ról 3101-re nőtt az esetszám, márciusban pedig megduplázódott. Pest vármegyében is erős az emelkedés, de a jelenség nem marad a nagy piacokra korlátozva. Több kisebb vármegyében is megugrott a kényszertörlések aránya: Somogyban már az 1 százalékot közelíti, Jász-Nagykun-Szolnokban és Baranyában is érdemben nőtt.

Ágazati szinten nincs meglepetés: a kereskedelem és az építőipar viszi a tömeget, miközben a szolgáltatások több területén is magas maradt a nyomás. Ez nem véletlen: a kereskedelemben közel 100 ezer, az építőiparban több mint 57 ezer működő cég van, vagyis a legnagyobb vállalkozói körök érintettek.

Ezekben a szegmensekben sok a kisebb, sérülékenyebb vállalkozás, amelyek nem hirtelen esnek ki, hanem fokozatosan sodródnak ki a működésből.

„A kisebb cégfogyás könnyen értelmezhető lenne pozitív jelként, de a szerkezet mást mutat. Kevesebb cég szűnik meg formálisan, de nem alakul több, és közben nő azok száma, amelyek egyszerűen kiesnek a rendszerből. A mostani adatok inkább egy elnyújtott szelekció képét adják, mintsem egy új növekedési vagy „bedőlési” ciklus kezdetét.

Ebben a helyzetben egy bizonytalanabb külső környezet – különösen az energiapiaci kilengések – nem fordulatot, hanem a jelenlegi folyamat elhúzódását erősítheti.” – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) első negyedéves értéke országosan 12,02 százalék volt. Vármegyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye produkálta, míg az Opten–CFI Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyékben érte el a legalacsonyabb értékeket.

Opten – CFI vármegyénként, 2026. I. negyedév

Vármegye

Alapítások

Megszűnések

Felszámolások*

Opten – CFI

Főváros

2 173

4 562

1 569

16,83százalék

Nógrád

75

68

31

12,49százalék

Jász-Nagykun-Szolnok

106

159

59

11,86százalék

Szabolcs-Szatmár-Bereg

186

203

122

11,14százalék

Heves

113

111

30

10,85százalék

Pest

968

1 097

499

10,77százalék

Borsod-Abaúj-Zemplén

198

236

98

10,69százalék

Bács-Kiskun

185

232

105

9,32százalék

Győr-Moson-Sopron

185

237

71

9,19százalék

Fejér

150

199

69

9,14százalék

Hajdú-Bihar

175

201

48

8,69százalék

Vas

83

87

6

8,49százalék

Baranya

83

187

65

7,86százalék

Somogy

79

116

42

7,60százalék

Békés

76

68

26

7,54százalék

Zala

79

104

25

7,52százalék

Veszprém

96

135

46

7,43százalék

Komárom-Esztergom

90

112

52

7,29százalék

Csongrád-Csanád

150

114

68

7,11százalék

Tolna

59

54

16

6,68százalék

ÖSSZESEN

5 309

8 282

3 047

  

*Újonnan indult eljárások

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Felmentették a TV2 hírigazgatóját

Szalai Vivien 2016 óta töltötte be a posztot, amely most megszűnik.

Mészáros Lőrinc cégcsoportja közölte, mi várható a választások után

A jövőben is arra törekszenek, hogy megbízható, kiszámítható stratégiai partnerként legyenek jelen a piacon.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG