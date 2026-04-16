Nem csődhullám, hanem csendes cégfogyás zajlik Magyarországon

Ha a felszín alá nézünk, a kép már jóval nyugtalanítóbb. Az összes új eljárás száma érdemben nem változott, az Opten adatai alapján idén is 12 ezer közelében alakult az első negyedévben, vagyis a cégek körüli nyomás nem enyhült.

Ami átrendeződött, az az eljárások belső szerkezete.

A felszámolások száma visszaesett, a négyezres szintről a háromezres tartományba csúszott. Ezzel párhuzamosan viszont a kényszertörlések a négyezres szintről az ötezres fölé emelkedtek. A két eljárást együtt nézve nem csökkenést, hanem növekedést látunk.

Ez már nem technikai részlet, hanem irányváltás: egyre több vállalkozás nem klasszikus fizetésképtelenségi eljárásban zárul le, hanem egyszerűen „kiesik” a rendszerből.

A piac most inkább elengedi a cégeket

A kényszertörlések felfutása egy sajátos dinamikát rajzol ki. Ez részben annak a következménye, hogy az elmúlt évek magas költségszintje és hullámzó kereslete mellett sok vállalkozás ugyan talpon maradt, de nem tudott tartósan stabilizálódni. Ezek a cégek jellemzően nem egyik napról a másikra omlanak össze. Hosszabb ideig gyengélkednek, kiürülnek, nem teljesítik az adminisztratív kötelezettségeiket, majd egy ponton egyszerűen törlésre kerülnek. Ez a folyamat most láthatóan felgyorsult.

Márciusban az Opten adatai alapján országosan közel 2,4 ezer új kényszertörlés indult, ami majdnem duplája az egy évvel korábbinak. A negyedév vége így nem csillapodást, hanem ráerősítést hozott.

A kép nem egy klasszikus válságé, ahol tömeges csődök dominálnak, hanem egy elhúzódó kifáradásé, ahol a cégek egy része fokozatosan sodródik ki a működésből.

Budapest húzza a számokat, a nyomás szélesen terül szét

A legtöbb kényszertörlés továbbra is a fővárosban jelenik meg: az első negyedévben 2500-ról 3101-re nőtt az esetszám, márciusban pedig megduplázódott. Pest vármegyében is erős az emelkedés, de a jelenség nem marad a nagy piacokra korlátozva. Több kisebb vármegyében is megugrott a kényszertörlések aránya: Somogyban már az 1 százalékot közelíti, Jász-Nagykun-Szolnokban és Baranyában is érdemben nőtt.

Ágazati szinten nincs meglepetés: a kereskedelem és az építőipar viszi a tömeget, miközben a szolgáltatások több területén is magas maradt a nyomás. Ez nem véletlen: a kereskedelemben közel 100 ezer, az építőiparban több mint 57 ezer működő cég van, vagyis a legnagyobb vállalkozói körök érintettek.

Ezekben a szegmensekben sok a kisebb, sérülékenyebb vállalkozás, amelyek nem hirtelen esnek ki, hanem fokozatosan sodródnak ki a működésből.

„A kisebb cégfogyás könnyen értelmezhető lenne pozitív jelként, de a szerkezet mást mutat. Kevesebb cég szűnik meg formálisan, de nem alakul több, és közben nő azok száma, amelyek egyszerűen kiesnek a rendszerből. A mostani adatok inkább egy elnyújtott szelekció képét adják, mintsem egy új növekedési vagy „bedőlési” ciklus kezdetét.

Ebben a helyzetben egy bizonytalanabb külső környezet – különösen az energiapiaci kilengések – nem fordulatot, hanem a jelenlegi folyamat elhúzódását erősítheti.” – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) első negyedéves értéke országosan 12,02 százalék volt. Vármegyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye produkálta, míg az Opten–CFI Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyékben érte el a legalacsonyabb értékeket.

Opten – CFI vármegyénként, 2026. I. negyedév

Vármegye Alapítások Megszűnések Felszámolások* Opten – CFI Főváros 2 173 4 562 1 569 16,83százalék Nógrád 75 68 31 12,49százalék Jász-Nagykun-Szolnok 106 159 59 11,86százalék Szabolcs-Szatmár-Bereg 186 203 122 11,14százalék Heves 113 111 30 10,85százalék Pest 968 1 097 499 10,77százalék Borsod-Abaúj-Zemplén 198 236 98 10,69százalék Bács-Kiskun 185 232 105 9,32százalék Győr-Moson-Sopron 185 237 71 9,19százalék Fejér 150 199 69 9,14százalék Hajdú-Bihar 175 201 48 8,69százalék Vas 83 87 6 8,49százalék Baranya 83 187 65 7,86százalék Somogy 79 116 42 7,60százalék Békés 76 68 26 7,54százalék Zala 79 104 25 7,52százalék Veszprém 96 135 46 7,43százalék Komárom-Esztergom 90 112 52 7,29százalék Csongrád-Csanád 150 114 68 7,11százalék Tolna 59 54 16 6,68százalék ÖSSZESEN 5 309 8 282 3 047

*Újonnan indult eljárások