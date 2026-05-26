Nem finomkodott a hatóság: súlyos büntetést kapott egy magyar energiacég

A piaci manipulációra vonatkozó tilalom megszegése miatt 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft.-t a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

A MEKH a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) rendelkezései alapján még 2024-ben kezdte el vizsgálni a Hungaro Energy Kft. szervezett piacon folytatott földgázkereskedelmi tevékenységét, amelynek során jogsértő magatartást tárt fel, ezt követően piacintegritási eljárást indított.

Az eljárásban a MEKH a cég 2024-es kereskedési gyakorlatát több kereskedési nap tekintetében is szankcionálta. Megállapították, hogy a vizsgált kereskedési napokon a Hungaro Energy Kft. tevékenysége megsértette REMIT 5. cikkében foglalt nagykereskedelmi energiapiacok manipulációjára vagy ennek kísérletére vonatkozó tilalmat.

A piaci manipuláció során a cég megtévesztő vételi ajánlatokkal operált, amivel hamis vagy félrevezető jelzést adott a piacnak a földgáz, mint nagykereskedelmi energiatermék kereslete tekintetében. A vizsgálat megállapította, hogy a cég ajánlatait gyakran az ajánlattétel után rövid időn belül törölték, ami arra mutat, hogy a Hungaro Energy Kft. kereskedésének hatása a piaci árak és a keresleti-kínálati viszonyok megtévesztő befolyásolása volt. A cég tevékenységére jellemző volt, hogy a szervezett piacon folytatott kereskedései során nem elszigetelt, eseti jelleggel, hanem ismétlődően tanúsított piaci manipulációra alkalmas magatartást. Az eljárásban a hivatal nyilatkozattételre és a szükséges dokumentumok benyújtására hívta fel a Hungaro Energy Kft.-t, aminek a cég nem tett eleget.

A REMIT piaci manipuláció tilalmára vonatkozó rendelkezéseinek megsértése miatt, a jogszabályok által előírt mérlegelési szempontok figyelembevételével – különös tekintettel a szervezett kereskedési helyen elkövetett jogsértésre, a nagyszámú érintetti körre, valamint a megtévesztő árjelzések hatásaira – a MEKH 350 millió forintra bírságolta a Hungaro Energy Kft.-t.

A MEKH 2024 októberében, a cég ellen indult eljárása kezdetén felfüggesztette a Hungaro Energy Kft. földgáz-kereskedelmi működési engedélyét. Az akkori tájékoztatás szerint a cégnek kevesebb mint 500, nem lakossági fogyasztója volt. A nyilvános céginformációk adatok szerint a pécsi bejegyzésű kft. 2026. április 7. óta felszámolás alatt áll.

Magyarországon a MEKH látja el a REMIT-ben meghatározott, nemzeti szabályozó hatóságra vonatkozó feladatokat, köztük a piaci szereplők európai nyilvántartásba vételét, a piacok működésének nyomon követését, az ellenőrzések és eljárások lefolytatását. A hatósági tevékenységek célja a piaci visszaélések visszaszorítása, a nyílt és tisztességes verseny ösztönzése a belső villamosenergia- és gázpiacokon, az egyenlő versenyfeltételek biztosítása a piaci szereplők számára.

Az utolsó pillanatban hajolt el a gigasztrájk elől a Samsung

Ígéretes jel jött a nagyobb cégektől Magyarországon

Vizsgálóbizottság derítheti ki, hogy mi történt a tiszaújvárosi Mol robbanásnál

Zúgolódnak az Aldi dolgozói, nem is jelent több pénzt a fizetésemelés

Hiánypótló újítással rukkolt elő a KSH

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

