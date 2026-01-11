2p
Vállalatok Lázár János MÁV Zrt.

Nem ingyen ebédet ígért Lázár János, mégsem ingyenes a MÁV-nál

mfor.hu

Az egy éve tett ígéret szerint január elsejétől jeggyel vagy bérlettel ingyen könnyíthettek volna magukon az utasok, megújult környezetben.

„A mosdófelújítás teljes végrehajtásáig a korábbi rendben működnek a MÁV-csoport mosdói, így az alvállalkozók által üzemeltetett illemhelyeknél átmenetileg marad a korábbi használati díj, míg a közlekedési társaság saját üzemeltetésében álló mosdói természetesen továbbra is ingyenesen használhatók az utazóközönség számára”, ezt válaszolta a Telex megkeresésére a MÁV, miután arról érdeklődtek, bevezették-e idén januártól az utasoknak ingyenességet biztosító rendszert, ahogy arról Lázár János egy évvel ezelőtt beszélt.

Egy európai megoldás a Déliben – mennyibe kerül?
Egy európai megoldás a Déliben – mennyibe kerül?
Fotó: MÁV

Az építési és közlekedési miniszter akkor tízpontos intézkedéscsomagot jelentett be a magyarországi tömegközlekedés helyzetének javítására, ebben szerepelt az is, hogy 2026 január 1-ig felújítják a vasútállomásokon és buszpályaudvarokon működő összes mosdót.

A Telex olvasója azonban a napokban azt jelezte, hogy a Népliget autóbusz-pályaudvaron és a Keleti pályaudvaron az ígéret ellenére sem vezettek be ingyenességet biztosító rendszert, továbbra is fizetni kell a mosdók használatáért, függetlenül attól, hogy valakinek van-e bérlete vagy jegye.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A cégtulajdonosok is vágják a centit, a választások után mozdulhat meg a piac

A cégtulajdonosok is vágják a centit, a választások után mozdulhat meg a piac

Az áprilisi választásokig még kivárás jellemezheti a hazai cégalapításokat, azt követően viszont akár pozitív fordulat is elképzelhető. Ami biztosnak tűnik, hogy a legtöbb vállalkozás idén is a kereskedelemben és az építőiparban húzhatja le a rolót. Cikkünkben annak is utánajárunk, hogy a venezuelai cégek mekkora számban vannak jelen a hazai üzleti életben.

Megjött a Mol sokmilliárdos gólpassza az Újpesthez

Megjött a Mol sokmilliárdos gólpassza az Újpesthez

Az olajcég 10 milliárd forinttal öregbítette a klub hírnevét. Emelték a törzstőkét, és a tartalékba is jutott.

A Questor kényes iratai veszélyes helyre kerülhettek

A Questor kényes iratai veszélyes helyre kerülhettek

A felszámolás alatt lévő volt brókercsoport több tízezer irata is illetéktelen kezekbe kerülhetett.

Lecsapott a GVH Jászai Gellérték telekommunikációs cégére

Lecsapott a GVH Jászai Gellérték mobilszolgáltatójára

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 352 millió forint bírságot szabott ki a Vodafone Magyarország Zrt. jogutódjára, a One Magyarország Zrt.-re, mert a Vodafone 2022 októbere és 2024 májusa között nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat az inflációkövető díjkorrekció alkalmazásáról – közölte a hatóság pénteken az MTI-vel.

Tovább bővül a Wizz Air budapesti flottája

Új repülőgéppel, 19-re bővül a Wizz Air budapesti flottája, a légitársaság ennek köszönhetően 5 új, kizárólag a Wizz Air kínálatában elérhető járatot indít a magyar fővárosból, valamint 6 útvonalon sűríti a járatait – közölte a Wizz Air szerdán az MTI-vel.

Jogellenesen tiltotta meg a MÁV a home office-t a kisgyerekes dolgozóknak

Jogellenesen tiltotta meg a MÁV a home office-t a kisgyerekes dolgozóknak

A Munka Törvénykönyvére is fittyet hányva, mondvacsinált indokokkal tiltotta meg a kisgyerekes dolgozóknak az otthoni munkavégzést a MÁV-csoport. Három dolgozó nem hagyta annyiban, bírósághoz fordult, és nyertek.

Ennek örülhetnek Kecskeméten

Ennek örülhetnek Kecskeméten

A városba kerül át Németországból a Mercedes A-osztály gyártása, elsősorban költségmegtakarítás miatt.

Itt a legújabb autós extra: a gépkocsi megkeresi magának a parkolóhelyet

A következő évtized elejére a Bosch a többnyire mesterséges intelligencián alapuló szoftverek és szolgáltatások terén több mint 6 milliárd eurós árbevételre számít.

Bezár a bazár: egyelőre nem osztogatja tovább a pénzt a magyar kormány

Bezár a bazár: egyelőre nem osztogatja tovább a pénzt a magyar kormány

A források felelős és kiszámítható felhasználása, valamint a beérkezett pályázatok alapos, szakmailag megalapozott értékelése érdekében 2026. január 16-tól a Demján Sándor Tőkeprogram (DSTP) átmenetileg felfüggeszti az új jelentkezések befogadását – közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kedden az MTI-vel.

Fontos üzletről adott hírt a 4iG

Fontos üzletről adott hírt a 4iG

A 4iG leánya vásárolt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168