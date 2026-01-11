Nem ingyen ebédet ígért Lázár János, mégsem ingyenes a MÁV-nál

„A mosdófelújítás teljes végrehajtásáig a korábbi rendben működnek a MÁV-csoport mosdói, így az alvállalkozók által üzemeltetett illemhelyeknél átmenetileg marad a korábbi használati díj, míg a közlekedési társaság saját üzemeltetésében álló mosdói természetesen továbbra is ingyenesen használhatók az utazóközönség számára”, ezt válaszolta a Telex megkeresésére a MÁV, miután arról érdeklődtek, bevezették-e idén januártól az utasoknak ingyenességet biztosító rendszert, ahogy arról Lázár János egy évvel ezelőtt beszélt.

Egy európai megoldás a Déliben – mennyibe kerül?

Fotó: MÁV

Az építési és közlekedési miniszter akkor tízpontos intézkedéscsomagot jelentett be a magyarországi tömegközlekedés helyzetének javítására, ebben szerepelt az is, hogy 2026 január 1-ig felújítják a vasútállomásokon és buszpályaudvarokon működő összes mosdót.

A Telex olvasója azonban a napokban azt jelezte, hogy a Népliget autóbusz-pályaudvaron és a Keleti pályaudvaron az ígéret ellenére sem vezettek be ingyenességet biztosító rendszert, továbbra is fizetni kell a mosdók használatáért, függetlenül attól, hogy valakinek van-e bérlete vagy jegye.