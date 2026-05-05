4p
Vállalatok Munkaerőpiac Toborzás, munkaerő-felvétel vendégmunkás

Nem érkezhet több vendégmunkás? Reagált a munkaerőkölcsönző

mfor.hu

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet. Ezzel egy időben a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum.

A választópolgárok egyértelmű és elsöprő felhatalmazást adtak a választás győztesének, amely óriási lehetőség lehet az ország és a gazdasága számára. Az elkötelezett atlanti orientáció, az EU- és NATO- tagság megerősítése kijelöli az ország irányvonalát az elkövetkezendő évekre, áll a Pensum közleményében, amiről a Portfolio.hu számolt be.

A vállalat többször jelezte, hogy az utóbbi időben az állami szabályozási kockázat olyan nagy mértékűvé vált, hogy az már a beruházások elmaradásának egyik fő oka lett. A jelenleg még érvényben lévő vendégmunkásokra vonatkozó rendszerről ebben a cikkben írtunk:

A Pensum várakozása szerint a jogállamiság helyreállítása és az EU-s pénzek folyósítása ismét beindíthatja a gazdasági növekedést.

Figyelemmel arra a tényre, hogy mind a társaság, mind annak alapítói és tisztségviselői mindig és mindenkor kizárólag szakmai alapon végezte és végzi a tevékenységét, továbbá a társaság működése során kizárólag piaci alapokon hoz üzleti döntéseket, valamint a társaság nem rendelkezik és nem is rendelkezett olyan közvetlen vagy közvetett tulajdonosi, finanszírozási vagy üzleti kitettséggel, amely állami vagy politikai befolyás alá tartozó szereplőkhöz kötné működését, a társaság választások eredményével kapcsolatos várakozása pozitív.

A Pensum álláspontja a vendégmunkás engedélyek esetleges/várható felfüggesztésével kapcsolatban:

A társaság üdvözli a felülvizsgálati folyamat elindítását, és bízik abban, hogy az új szabályozási keret a munkaerőpiaci realitásokat és a gazdaság versenyképességi szempontjait egyaránt figyelembe veszi.

Meggyőződésünk, hogy a kiegyensúlyozott és kiszámítható szabályozási környezet hosszú távon mind a munkavállalók, mind a munkáltatók érdekeit szolgálja. Tőzsdén jegyzett, transzparensen működő vállalatként a Pensum bízik abban, hogy a jogalkotási folyamat során a releváns piaci szereplők – köztük a szabályozás által érintett vállalatok – szakmai tapasztalatai és észrevételei is megfelelően megjelennek a döntéshozatal során.

A társaság fontosnak tartja, hogy a szabályozás kialakítása során széles körű szakmai egyeztetés valósuljon meg, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra, valamint a munkavállalói érdekképviseletekre. A Pensum várakozása az üzleti hatásokkal kapcsolatban:

  • A Pensum jelenleg három országban nyújt szolgáltatást, munkavállalóinak túlnyomó többsége magyar állampolgár.
  • A társaság működése rugalmasan alkalmazkodik a szabályozási környezethez, és elsődleges célja továbbra is a hazai munkaerő foglalkoztatása. Amennyiben egy adott munkakör magyar munkavállalóval betölthető, a társaság ezt részesíti előnyben.
  • Ugyanakkor a társaság várakozása szerint azon pozíciók esetében, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő magyar munkaerő, a jövőbeni szabályozás is lehetőséget biztosít majd külföldi munkavállalók alkalmazására, figyelembe véve a gazdasági működés folytonosságának és a vállalkozások fejlődésének szempontjait.
  • A hatályos szabályozás értelmében is vendégmunkás foglalkoztatására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az adott pozícióra ugyanolyan feltételek mellett nem áll rendelkezésre megfelelő magyar munkaerő.

A Pensum jelenlegi várakozása szerint a szabályozási változások várható hatása összességében nem jelent érdemi kockázatot működésére, és középtávon is biztosított a stabil működés feltételrendszere.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jászai Gellért az Egyesült Államokban tárgyalt

Jászai Gellért az Egyesült Államokban tárgyalt

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója washingtoni tárgyalásain a magyar-amerikai kapcsolatok további mélyítéséről folytatott egyeztetéseket, kiemelt hangsúllyal a vállalatcsoport által korábban megkezdett űripari és védelmi együttműködésekre.

Súlyos mérgeket mutatott ki a Greenpeace Mészáros Lőrinc egyik cégének telephelye mellett

Súlyos mérgeket mutatott ki a Greenpeace Mészáros Lőrinc egyik cégének telephelye mellett

Súlyos szennyezést mért a Greenpeace friss mérése a Vértesi Környezetgazdálkodási (VKG) Zrt. telephelye melletti Pénzes-patakban.

Új vezérigazgatót neveztek ki az Akko Invest élére

A WING Csoporthoz tartozó AKKO Invest: a társaság Igazgatótanácsa Gerő Jánost nevezte ki vezérigazgatónak.

Főszerkesztőváltás történt az Index élén

Főszerkesztőt vált az Index. Május közepén távozik posztjáról az eddigi főszerkesztő Fekete-Szalóky Zoltán, aki az elmúlt hat évben vezényelte a kiadvány működését. Az új vezető házon belülről érkezik, május 15-től az eddigi főszerkesztő-helyettes Gedei Norbert veszi át a főszerkesztői posztot – jelentette be a társaság a lapnál ma megtartott dolgozói tájékoztatón. 

Nem teljesíti a kötelezettségeit az egyik pénzintézet: lépett az MNB

Nem teljesíti a kötelezettségeit az egyik pénzintézet: lépett az MNB

A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a River Factoring Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. A felügyelettel együtt nem működő pénzügyi vállalkozás adatszolgáltatásának, főkönyvének és analitikájának összhangját nem biztosította, a szükséges mértékű értékvesztés elszámolását és céltartalék képzését nem igazolta. Vagyoni- és tőkehelyzete így teljes bizonyossággal nem állapítható meg, továbbá jelentős lejárt, de meg nem fizetett kötelezettségei vannak

Leépítések jönnek a Századvégnél

Emellett fókuszváltásra készülnek.

Balásy Gyula lemondott a médiacégeiről

Kötelezettségvállalást tett közjegyző előtt.

Százmilliós pályázati pénz jutott gyanús sorsra, lépett a NAV

Százmilliós pályázati pénz jutott gyanús sorsra, lépett a NAV

Az adóhivatal akcióban.

Feljelentést tett az MNB, lezárult a belső vizsgálat

Feljelentést tett az MNB, lezárult a belső vizsgálat

Egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Beindultak az ipari árak

Beindultak az ipari árak

Éves szinten még kevésbé, de havi alapon egyértelműen meglódultak az ipari termelői árak.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG