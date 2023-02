Nem kegyelmezett a Posta, sokak életét megnehezítő döntést hozott

Az Európát sújtó energiaválság miatt az egyes országok és a vállalatok rendkívüli takarékossági intézkedéseket vezettek be szerte a kontinensen, ez alól a Magyar Posta sem jelentett kivételt - olvasható az MTI-nek eljuttatott közleményből.

A társaság október végén jelentette be, hogy az energiaárak drasztikus drágulása miatt posta működésének szüneteltetésére kényszerült. Az önkormányzatokkal folytatott intenzív tárgyalások értelmében abban az esetben, ha az érintett települések vállalták, hogy az adott posták üzemelésére vonatkozó szolgáltatásért előre meghatározott díjat fizetnek, úgy megállapodás született a postahelyek további működtetéséről. Ennek eredményeképpen 32 településen összesen 45 szüneteltetését oldotta fel a Magyar Posta Zrt.

Tekintettel arra, hogy a háború és az energiaválság tartósan elhúzódik, a vállalat vezetése megvizsgálta a jelenleg szünetelő posták további működtetésének lehetőségeit. Az elmúlt években jelentősen megváltoztak az ügyfélszokások, egyre kevesebb levél és csekk feladása történik postahelyeken. Az eddigi tapasztalatok alapján ezért a meglévő, jelenleg is működő több mint 2200 szolgáltatóhely az ügyfélforgalmat megfelelően kezeli.

A Magyar Posta Zrt.-nél megállapították, hogy a 2200 hely fenntartásával továbbra is lényegesen túlteljesíti a jogszabályi kötelezettségeit, hiszen az előírtnál mintegy 600 postával több áll az ügyfelek rendelkezésére. Ez a postahelyi ellátottság nemzetközi szinten is kiemelkedő, miközben a háború és az energiaválság miatt a társaság működtetésének költségei továbbra is jelentősek. Mindezeket figyelembevéve a Magyar Posta Zrt. azt a döntést hozta, hogy nincs lehetőség az ideiglenesen szünetelő posták újranyitására.