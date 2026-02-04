Nem minden vállalatot érint a rezsistopos különadó

Nem érinti a hálózatüzemeltető vállalatokat (DSO-k) a rezsistop miatt kivetett különadó – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) miniszterhelyettese a 24.hu-nak. Ez meglepő, mivel a kormány korábban azt kommunikálta, hogy az 55 milliárd forintba kerülő rezsistop költségeit részben az állam állja, részben pedig az energiacégek a „Robin Hood-adón”, azaz az energiaellátók adóján keresztül fedezik majd.

A 31 százalékos kulcsú Robin Hood-adó lefedi a teljes villamosenergia- és földgázpiacot, a novemberben megszavazott 11 pontos, vállalkozóknak szóló csomag értelmében viszont a DSO-k kimaradnak azon cégek közül, akiket érint a rezsistop miatti különadó.

A DSO-k azok a cégek, amik elosztják a villanyt és a gázt az ország területén. Magyarországon három olyan aktív üzemeltető működik, akik egyedüliként jogosultak erre:

az állami tulajdonban lévő MVM-csoport;

a német hátterű, de 25 százalékos részben az MVM tulajdonában álló E.ON Hungária Zrt.;

és a Mészáros Lőrinc érdekeltségi köréhez tartozó Opus Global Nyrt. leányvállalatai.