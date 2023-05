Nem nagyon akarnak beruházni a vállalkozások

A vállalkozók bár érzik a gazdasági helyzetben fellépő kockázatokat, saját üzleti kilátásaikat illetően már nem olyan borús kép. Csak valamivel több, mint a megkérdezettek egyharmada gondolja azt, hogy 2023-as árbevétele elmarad a tavalyitól, az idei első negyedévében a vállalkozók négytizede gondolkodik munkatársi felvételben, túlnyomó többségük pedig nem tervez elbocsájtást – derül ki a VSZ és az Egyensúly Intézet által közösen elindított vállalkozói felmérés, a VOSZ Barométer első tanulmányából. A vállalkozási klímát, a cégek várakozásait indikátor-jelleggel bemutató felmérést mostantól negyedévente közlik.

Az állami mentőcsomagok ellenére a vállalkozások jelentős része nehéz helyzetben van. Fotó: Pixabay

Új, a vállalkozói szféra viszonyait jól jelző, indikátor-jellegű gazdasági mutatót vezet be a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), amelynek alapjait az Egyensúly Intézettel közös felmérés jelenti. Az első VOSZ Barométer több mint 400 vállalkozás megkérdezésével készült, a felmérés során a gazdaság kilátásairól, az üzletmenetet érintő problémákról, a tervezett beruházásokról, az inflációról, fizetésemelésekről, valamint - eseti kiemelt témakörként - a digitalizációról alkotott véleményüket osztották meg a cégvezetők.

A VOSZ a jövőben negyedévente jelenteti meg a VOSZ Barométert, a vállalkozói hangulatot és az éppen aktuális gazdasági kérdésekre adott reakciókat felölelő riportját. Az elemzésekben és a VOSZ Barométer elkészítésében az Egyensúly Intézet és az érdekképviselet szakértői vettek részt, a megkérdezettek körében a VOSZ tagok és a még nem VOSZ-tag vállalkozások is megtalálhatóak.

A VOSZ Barométer fő indexe első alkalommal 61 pontot ért el, amely inkább kedvezőnek mondható, a cégvezetők szerint tehát alapvetően jobb kilátások várhatók idén, mint amelyeket az elmúlt időszak viszonyai indokolnának.

A kutatás bizonyos részterületeken alindexeket is közöl. A pénzügyi helyzetet 74 pontra, az üzleti hangulatot 62 pontra értékelték a megkérdezett vállalkozók, míg a leggyengébb értéket a felmérés Beruházási hajlandóság alindexe érte el, 49 ponttal. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a vállalkozók szerint nagyarányú fejlesztésekre nem kerül sor idén a cégüknél.

Az értékek 0 és 100 között mozoghatnak, és minél magasabbak, annál kedvezőbb az adott részterület megítélése.

A vállalkozók relatív többsége, 45 százaléka szerint inkább kedvezőek a cégek működésére vonatkozó kilátások a következő negyedévre, 17 százalék szerint nagyon kedvezőek, míg 28 százalék inkább kedvezőtlen és 10 százalék nagyon kedvezőtlen értékelést adott.

A megkérdezett cégvezetők többsége (56 százalék) szerint vállalkozásuk idén el fogja érni a tervezett árbevételt. A minta majdnem negyede (24 százalék) úgy becsüli, hogy 10 százalékkal vagy 10 százalék felett fog elmaradni a cégük árbevétele. Árbevételi növekedésre a megkérdezettek csupán 13 százaléka számít. A kutatásból kiderül az is, hogy a megkérdezett válaszadók szerint a gazdaság idén stagnálni fog, és csupán 2024-ben jöhet ismét fellendülés.

Alapvetően inkább optimista vállalkozói hangulatot mért az index, ám a cégvezetők érzik, hogy geopolitikai kockázatokkal néznek szembe, látják a veszélyeket – mondta el Kozák Ákos, a kutatásban résztvevő Egyensúly Intézet üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója és társalapítója. A gazdaság egészét tekintve a legkomolyabb problémaként az inflációt, a kiszámíthatatlan gazdasági környezetet, a magas energiaárakat és a forint instabilitását említették a válaszadók. A megkérdezett vállalkozók a cégek működését érintő közvetlen kockázatok között mindenekelőtt a csökkenő vásárlóerőt és az árnövekedést jelölték meg, de itt is szerepelt a kiszámíthatatlanság és a drága energia szempontja.

A vállalkozók több mint fele, 56 százaléka nem tervezi új munkaerő felvételét. Ebben nagy meglepetés nincs Kozák Ákos szerint, viszont megnyugtató, hogy a cégek döntő többsége, csaknem 90 százaléka elbocsátást sem tervez. „Az elmúlt időszak, a járvány ideje megtanította a vállalkozókat arra, hogy drága elbocsátani egy munkatársat, és nem biztos, hogy lehet valakit találni a helyére. Ezért tíz vállalkozásból kilenc megtartaná a kollégáit.”

A cégek anyagi tartalékaira is kitért a felmérés. „A kis- és középvállalkozások alacsony tőkeellátottsága is lehet annak a hátterében, hogy csupán a cégek 18 százaléka mondta azt, hogy egy évre elegendő megtakarítása van. Ez azt is jelenti, hogy túlnyomó többségük egy évnél rövidebb időre elegendő tartalékkal rendelkezik, egytizedük pedig egyáltalán nem tud ilyesmit felmutatni. Vagyis, ha baj van, a legtöbb vállalkozás nem tud sokáig fennmaradni” – hívta fel a figyelmet az Egyensúly Intézet igazgatója.

A VOSZ 35 éves jubileuma kapcsán az érdekképviselet is megújul, új, vállalkozásfejlesztési irodahálózat kialakításán dolgozik. Emellett május végétől VOSZPort néven digitális szolgáltatást is elindít a vállalkozóknak.

„Ebbe a sorba illeszkedik a VOSZ Barométer is, amely tudományos megalapozottsággal, az Egyensúly Intézet szakértelmével méri fel a vállalkozói várakozásokat és igényeket és megjeleníti néhány számszerűsített mutatóban azokat. ” – foglalta össze Perlusz László főtitkár.