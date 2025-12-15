Nem panaszkodhatnak Mészáros Lőrincék, megint nőtt a cégcsoportjuk

A 368 milliárd forintos árbevétel mellett 40 milliárd forintos üzemi eredményt ért el az Opus-csoport az év első kilenc hónapjában. Az üzemi eredmény 26 százalékkal magasabb lett a tavalyinál, amiben jelentős szerepe volt a 22 százalékkal 327 milliárd forintra csökkentett működési költségeknek – jelentette a cégcsoport hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Az EBITDA (a kamatok, adók, értékcsökkenési leírás és amortizáció előtt számolt eredmény) 11 százalékkal nagyobb a tavalyi első három negyedévinél, így majdnem 76 milliárd forintot tett ki. Az adózott eredmény kicsit több mint 1 százalékkal 31 milliárd forintra nőtt január-szeptemberben.

A négy nagy üzletág közül az építőipariban a nehéz külső környezet nyomta rá a bélyegét a gazdálkodásra. A számottevően csökkenő megrendelések ellenére azonban még mindig nyereséges az üzletág, és mintegy 19 milliárd forint EBITDA-t termelt.

Az élelmiszeriparban a kedvezőtlen nemzetközi, és hazai folyamatok miatt nem lehetett a költségek növekedését az árakban érvényesíteni, ami jelentősen nehezíti a 2025-ös gazdálkodást, fogalmazott a cég közleménye. Az EBITDA értéke azonban így is pozitív lett, és valamivel meghaladta a 3 milliárd forintot.

Az építőipar és az élelmiszeripar nyomás alatt volt, a turizmus és az energetika jól húzott

Fotó: Depositphotos

Erős kilenc hónapot ért el az energetika, árbevétel, EBITDA, és nettó eredmény soron is bővülést láthatunk, miután komoly költségcsökkentéseket hajtottak végre a területen.

A turizmus területén az újra nyíló szállodák miatt egyszeri költségtételek is befolyásolták a szeptemberig tartó időszakot, viszont nőtt az árbevétel, így pozitív eredményt könyvelt el EBITDA és nettó profit szinten is.

„Az elmúlt időszakban az ötéves stratégiánknak megfelelően a szinergiák egyre jobb kihasználására törekedtünk. Ez jó döntésnek bizonyult, hiszen folyamatosan új csúcsokat döntöttünk meg, és 2025 első kilenc hónapja után elérhetjük az éves 99 milliárd forintos EBITDA célunkat” – emelte ki a gyorsjelentés kapcsán Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója hozzátéve: bár az elmúlt évek nem voltak annyira látványosak, mint az azt megelőző akvizíciós időszak, azonban ezekkel megalapozták a következő időszak aktívabb éveit.