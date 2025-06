Nem rettegnek magas adóktól a magyar cégek?

Hat százalékponttal csökkent azon cégvezetők aránya, akik szerint a következő egy éves periódusban növekvő közterhekkel kell számolni a kkv szektorban. Összességében még mindig elég magasan áll a mutató, 58 százalékkal a K&H kkv bizalmi index felmérés 2025 első negyedéves adatai alapján. Azonban az elmúlt két évben ennél csak magasabb értékek voltak leolvashatók a grafikonról, és közel tíz százalékponttal távolodott a tavalyi év azonos időszakában mért 67 százaléktól, a valaha volt legmagasabb értéktől. Tovább javult a kormányzati intézkedések megítélése is a vállalkozások körében – noha még mindig negatív a hangulat, egyre közelebb kerül a mutató a fordulathoz.

Mennyi az annyi?

Fotó: Depositphotos

Javult a kkv-k körében a várható közterhek volumenének megítélése – derült ki a K&H kkv bizalmi index 2025 első negyedéves kutatási adataiból. Kevesebb cégvezető gondolja úgy, hogy a következő egy évben emelkedni fognak a rájuk rótt terhek, igaz a válaszadók közel egyharmada úgy véli, hogy csökkeni sem fognak, csupán változatlanok maradnak. Ezek hatását illetően viszont eléggé egyhangú a kép: tízből hatan gondolják úgy, hogy a közterhek negatívan befolyásolják a cégük helyzetét, a teljes minta egyharmada szerint nincs érdemi befolyása a vállalatukra, 5-5 százalékuk szerint pozitívan hat rájuk vagy nem tudják megítélni.

Folytatódó javulás a kormányzati intézkedések megítélésénél

Tovább javult a kormányzati intézkedések vállalkozásbarát voltának megítélése. Igaz, a kkv-k így is borúlátóak, a mutató ugyanis -6 ponton áll a -100-tól +100-ig terjedő skálán, ami negyedéves viszonylatban csupán egy szerény egypontos emelkedés, ugyanakkor 2024 első negyedévéhez mérten 9 pontos javulás érzékelhető az akkori -15 pontról. Ez egyebek mellett a decemberben elstartolt Demján Sándor programnak is köszönhető, amelynek megvalósítása kifejezetten jól halad: lezajlott az első kamatcsökkentés a Széchenyi Kártya Programban, a korábbi 5 helyett már csak 3,5 százalékos a hitelkamat és az eredetileg 600 milliárd forintos hitelkeret mintegy kétharmadára (414 milliárd forintra) érkezett már be hiteligény a kkv-k részéről.

„A gazdasági kihívásoknak sokszor a legkisebb cégek a leginkább kitettek, ezért bizakodásra adhat okot, ha a vállalatvezetők optimizmusa növekszik. Az elmúlt két évben nem mértünk ilyen alacsony számot a növekvő közterheket prognosztizálók körében. A K&H elkötelezett a kkv szektor támogatása iránt, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy innovatív banki szolgáltatásokat nyújtsunk számukra. Célunk, hogy segítsük a vállalkozások növekedését és fejlődését, ezért pályázati lehetőséggel is támogatjuk őket, ahol a legjobb márkakollaborációkat díjazzuk. Hiszünk abban, hogy a kkv-k sikeres működése hozzájárul a gazdaság egészének erősödéséhez” –nyilatkozta Oraveczné Németh Ildikó, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.