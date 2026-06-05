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Vállalatok

Nem sikerült az értékesítés, kivonul Magyarországról az egyik futárszolgálat

mfor.hu

Kivonul a magyar piacról a Sameday futárszolgálat, miután meghiúsult az Osztrák Posta tulajdonában lévő Express One-nal tervezett összeolvadása – közölte a román tulajdonú vállalat.

A cég emlékeztetett arra, hogy korábban megállapodást kötött magyar leányvállalata, a Delivery Solutions Zrt. értékesítéséről az Express One számára. A tranzakció megkapta a szükséges versenyhivatali jóváhagyást, azonban a külföldi közvetlen befektetésekre (FDI) vonatkozó engedélyt nem adták meg a hatóságok, ezért az ügylet nem zárulhatott le.

A vállalat közlése szerint az összes lehetséges forgatókönyv áttekintése után arra a döntésre jutottak, hogy ellenőrzött és felelősségteljes módon megszüntetik magyarországi tevékenységüket.

A Sameday hangsúlyozta, hogy a döntés kizárólag a magyarországi működést érinti, romániai és bulgáriai tevékenységük változatlanul folytatódik. A társaság hosszú távon továbbra is jelen kíván maradni Kelet- és Közép-Európában.

A cég szerint a magyar futár- és csomaglogisztikai piac az elmúlt években jelentősen átalakult, a verseny egyre intenzívebbé vált, ami jelentős beruházásokat követel meg a piaci szereplőktől. Álláspontjuk szerint az Express One-nal tervezett tranzakció jelentette volna a legkedvezőbb megoldást az alkalmazottak, az ügyfelek és a partnerek számára.

Az Osztrák Posta csomaglogisztikai szolgáltatója, az Express One Hungary Kft. megvásárolta volna a Sameday Hungary márkanéven ismert csomaglogisztikai szolgáltató, a Delivery Solutions Zrt. részvényeinek 100 százalékát, amely ezzel beolvadt volna az osztrák társaság leányvállalatába.
Az Osztrák Posta csomaglogisztikai szolgáltatója, az Express One Hungary Kft. megvásárolta volna a Sameday Hungary márkanéven ismert csomaglogisztikai szolgáltató, a Delivery Solutions Zrt. részvényeinek 100 százalékát, amely ezzel beolvadt volna az osztrák társaság leányvállalatába.

A kivonulás mintegy 230 magyar munkavállalót érint. A társaság közölte, hogy az érintettek a törvényben előírtnál magasabb végkielégítést, a felmondási idő alatt járó juttatásokat és karrierváltási támogatást kapnak.

A Sameday azt is jelezte, hogy az átmeneti időszakban igyekszik teljesíteni ügyfeleivel és partnereivel szembeni kötelezettségeit, és rendezett módon leépíteni működését.

A vállalat 2020 óta van jelen Magyarországon a Delivery Solutions Zrt.-n keresztül. A társaság többek között az eMAG csomaglogisztikai feladatait látta el, havonta több millió küldeményt kezelt, és több mint 1100 csomagautomatát üzemeltetett. A legutóbbi pénzügyi évben meghaladta a 22 millió eurós árbevételt.

Az eredeti tervek szerint a Delivery Solutions teljes egészében az Express One tulajdonába került volna, amellyel az osztrák hátterű vállalat Magyarország egyik legnagyobb csomagautomata- és csomagpont-hálózatát működtető szereplőjévé válhatott volna.

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