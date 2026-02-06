Nem találja ki, milyen beruházást támogat a kormány

2p
Most először egy hazai videojáték-fejlesztő beruházásához nyújt támogatást a kormány – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a Neocore Games Development Kft. kutatás-fejlesztési beruházásának bejelentésén, Budapesten azt mondta, hogy a hazai videojáték-fejlesztő cég 4,5 milliárd forintos projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve több új, magas hozzáadott értékű munkahely létrejöttét a fővárosban.

Úgy folytatta, hogy a nemzetközi szinten abszolút versenyképes vállalat új technológiákat és történetmesélési módszereket hoz el a videojátékokba egy magas minőségű narratív tartalomfejlesztési program keretében, és ennek eredményeképpen megvalósulhat az első tisztán magyar fejlesztésű AAA-kategóriás játék.

„Azt pontosan tudjuk, hogy a speciális iparágak speciális fejlesztési programokat, speciális beruházási és fejlesztési környezetet kívánnak meg. Ezért a kormány kész arra, hogy az iparág szereplőivel, a kreatív iparág vezetőivel együtt olyan jogszabályi-beruházási környezetet dolgozzon ki, amely Magyarországot a filmipart követően a videojátékiparban is globális éllovassá teheti”

- tette hozzá Szijjártó.

Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít erre az ágazatra, amely az egyik leggyorsabban fejlődő terület, és amelynek az exportképessége is hihetetlen magas.

Fazekas Csilla, Budapest I. kerületének alpolgármestere pedig úgy fogalmazott, hogy „a kreatív iparban, legyen szó divatról és dizájnról vagy szoftverfejlesztésről, egyre növekvő gazdasági potenciál rejlik világszerte, így Magyarországon is”.

