Nem vendégmunkásokra támaszkodna Debrecenben a kínai akkumulátorcég

Az EVE Power Hungary Kft. január végén toborzási kampányt indít Debrecenben és a környező településeken: mintegy 400 új munkavállaló, elsősorban technikus, mérnök és támogató munkatárs felvételét tervezik az épülő debreceni gyárukba, amely a BMW Group beszállítója – jelentették be a gyár vezetői kedden sajtótájékoztatón.

Zhang Huanting, az EVE Power Hungary Kft. ügyvezetője emlékeztetett rá, hogy a debreceni lesz az első Kínán kívüli termelő üzemük, amelyben a BMW autógyár szomszédságában gyártanak majd korszerű, hengeres alakú akkumulátorcellákat a BMW-nek. Termékeik az eddigieknél 30 százalékkal nagyobb hatótávolságot és 30 százalékkal gyorsabb töltési időt biztosítanak, egy töltéssel több mint 900 kilométer tehető meg – ismertette.

Hozzátette: az EVE Power Hungary Kft. 400 milliárd forint értékű debreceni beruházása meghatározó mérföldkőhöz érkezett, a 45 hektáron épülő 450 ezer négyzetméteres üzemben a gyártókapacitás kialakítása a terveknek megfelelően halad. A sorozatgyártás beindítását 2027 második felére tervezik.

Tom Rong, az EVE Energy – az EVE Power Hungary anyavállalata – hr igazgatója jelezte: jelenleg 165 munkatársuk van, a 2026 első felére tervezett bővítés során olyan technikusokat, mérnököket és támogató munkatársakat keresnek, akik nemzetközi színvonalú környezetben szeretnének dolgozni és nyitottak a hosszú távú szakmai fejlődésre.

Az EVE Power Hungary ügyvezető igazgatója, Zhang Huanting és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
Fotó: evebattery.hu

Elhangzott az is, hogy az EVE Power mögött álló EVE Energy „egy stabil, családi szemléletű nemzetközi vállalat, ahol az emberek valóban számítanak”. Az EVE Energy a világ vezető akkumulátorgyártói között van, termelőegységei és kereskedelmi irodái 14 országban vannak jelen.

Kovács Ádám, az EVE Power Hungary Kft. közkapcsolatokért felelős vezetője kiemelte: a vállalat számára kiemelten fontos, hogy a bővülő kapacitásokhoz szükséges munkaerőt döntően a városból és a régió településeiről vonja be, a tervezett ezres létszám 90 százaléka magyar munkavállaló lesz.

A szakképzett munkaerő biztosítására szoros együttműködést alakítottak, illetve alakítanak ki a Debreceni Egyetem négy karával, és a helyi szakképzési centrummal – mondta jelezve, hogy a cégük rendszeresen részt vesz állásbörzéken és pályaorientációs eseményeken.

A sajtótájékoztatón a vállalat vezetői kitértek arra is, hogy a gyártás beindításától – a próbagyártást is beleérte – a termelésben 95 százalékban szürkevizet használnak fel, és csak öt százalékban felszíni vizet. A gyártási technológiájuk a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is megfelel – fogalmaztak.

