Németországba viszik az Audi magyarországi termelésének egy részét

A cikk szerint a részleges áthelyezés a győri gyárban nem okoz gondot, ugyanis tavaly óta a Cupra Terramar is az Audi Hungariánál készül, a modell gyártásának felfutásával a Q3-asok darabszámát korlátozni kellett.

Mint írták, egy új, kisebb kompakt SUV gyártását 2027 helyett 2026-ban kezdené meg az Audi Ingolstadtban, ezért logikus döntésnek tűnt párhuzamosan bevezetni a Q3-ast is az üzemben.

Betegen is húzza az igát a magyar?

A portál szerint az Audi főüzemében lényegesen később, várhatóan csak 2026 őszén kezdik meg a Q3-as gyártását. Kiemelték, a viszonylag késői megjelenés hátterében a kompakt SUV-hoz szükséges kiterjedt gyártási előkészületek állnak, többek között a beszállítói hálózatot is a Q3 igényeihez kell optimalizálni.

Mint írták, az Audi egyik legnépszerűbb, belső égésű motorral szerelt modelljének világpremierjét június közepére tervezik. Kezdetben az összes új Q3-as Győrben készül majd, ahogy 2016 óta is hazánkban gyártja a modellt a vállalat, viszont idővel a márciusi megállapodás értelmében a vállalat a modellek egy részét Ingolstadtban fogja gyártani.

