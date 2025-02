Ennyibe került az adófizetőknek a Nemzeti Sport

A lap ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc újságja, amellyel gyakran fotózkodik és sokszor, illetve szívesen szerepel is benne. Az sem mellékes, hogy a lap főszerkesztője 2016 óta Szöllősi György, aki 2006-tól 2014-ig az Orbán által alapított felcsúti fociakadémia sajtófőnöke volt.

Most, bő két évvel a Nemzeti Sport megvásárlása után asz oknyomozó portál végre megkapta a szerződést: eszerint Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc újságját 3,5 milliárd forint közpénzből vette meg az állam — írja az Átlátszó. Az eladó a Mediaworks Hungary Zrt. volt, amelynek tulajdonosa a kormányközeli médiacégeket összefogó KESMA alapítvány. A Vagyonkezelő még a szerződés tartalomjegyzékét se akarta kiadni, de a bíróság csak az aláírásokat engedte kitakarni.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!