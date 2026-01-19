Neves elismerést kapott a debreceni akkugyárat építő CATL

A Debrecenben is akkumulátorgyárat építő kínai CATL Jipinben található gyára megkapta a Világgazdasági Fórum Sustainability Lighthouse minősítését – tájékoztatta a cég hétfőn az MTI-t a davosi világkongresszuson tett bejelentésről.

A jipini akkumulátorgyár legújabb minősítése azt ismeri el, hogy az üzem az iparágban kiemelkedik az energia- és a vízigény, a károsanyag-kibocsátás, valamint a hulladékmennyiség csökkentésében, emellett a karbonsemlegességi és körforgásos gazdasági célok eléréséhez is hozzájárulnak technológiai megoldásai – ismertették.