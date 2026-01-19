1p

Vállalatok CATL

Neves elismerést kapott a debreceni akkugyárat építő CATL

mfor.hu

A fenntarthatóságért.

A Debrecenben is akkumulátorgyárat építő kínai CATL Jipinben található gyára megkapta a Világgazdasági Fórum Sustainability Lighthouse minősítését – tájékoztatta a cég hétfőn az MTI-t a davosi világkongresszuson tett bejelentésről.

A jipini akkumulátorgyár legújabb minősítése azt ismeri el, hogy az üzem az iparágban kiemelkedik az energia- és a vízigény, a károsanyag-kibocsátás, valamint a hulladékmennyiség csökkentésében, emellett a karbonsemlegességi és körforgásos gazdasági célok eléréséhez is hozzájárulnak technológiai megoldásai – ismertették.

Megszülethetett a megállapodás, a Molhoz kerülhet a szerbiai olajfinomító

Előzetes megállapodásra juthattak.

Ügyfélhűség a marketplace-en: hogyan lesz a bizalomból versenyelőny

Egy olyan digitális környezetben, ahol a verseny egyetlen kattintásnyira van, az ügyfélhűség megszerzése nehéz, mégis kulcsfontosságú cél. A marketplace-ek (online piacterek) milliós felhasználói bázist kínálnak, de a nagy láthatóság egyben komoly kihívást is jelent: ki kell tűnni a tömegből. A vásárlók ma már nem kizárólag az ár alapján döntenek, hanem következetes élményt, átláthatóságot és gyors támogatást várnak el. Marketplace-környezetben a bizalom az a „fizetőeszköz”, amely eldönti, hogy a vevő visszatér-e, vagy egy másik eladót választ.

Menthetetlenek a magyar kocsmák? Itt az újabb mélypont

Egy éve fut a kocsmaprogram, de nem tudta megállítani az italüzletek számának csökkenését.

Bedőlt cégek az ország minden tájáról – újabb érdekességek a NAV árverésén

Az aktuális cégárverésekből válogattunk.

Pontosabbak lettek a vonatok, 160 km/h-s sebességről álmodik a MÁV

A vonatok késését több mint 3 százalékpontnyival tudta csökkenteni a vasúttársaság tavaly, és az a cél, hogy 2030-ra 88 százalékra javítsák a vonatok pontosságát – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Az oroszokat félig már kitették – újraindították a szerb kőolaj-finomítót

Közel két hónapos szünetet követően vasárnap újrakezdte a termelést a pancsovai kőolaj-finomító, a benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter vasárnap Instagram-oldalán.

Figyelem, ma éjféltől nagy leállás lesz az OTP hálózatában

Éjféltől több mint két órán át tart majd a fejlesztés. 

Nagy változás jön péntektől Magyarországon

Több ponton módosítja a kapcsolt vállalkozások dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettségeit az új transzferár-rendelet – hívja fel a figyelmet a Forvis Mazars könyvvizsgáló és adótanácsadó cég, amely az MTI-nek küldött közleményében a kapcsolt vállalkozások számára különösen fontosnak nevezi, hogy áttekintsék jelenlegi folyamataikat, és időben felkészüljenek az új előírások szerinti dokumentációra.

Megkezdte a toborzást Békéscsabára a szingapúri Vulcan Shield

Megkezdte a toborzást a szingapúri Vulcan Shield Global (VSG) új békéscsabai székhelyére, eddig csak magyar jelöltekkel beszélgettek.

MÁV

Azt mondja a MÁV-vezér, hogy nagyot javult a magyar vasút

Sok érdekesség olvasható ki 2025 utolsó hónapjának menetrendszerűségi statisztikájából, de a lényeg: bár az ünnepi időszak közlekedési csúcsszezonnak számít nálunk, a pontosságunk nem romlott, hanem még érdemben javult is – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken.

