Rogán Antaltól kapott pénzből vesz fel busás osztalékot Orbán Viktor korábbi államtitkára

A 2023-as év után is jelentős, 400 millió forint osztalékot szavazott meg magának a kormányközeli Nézőpont Csoport Zrt. egyszemélyi tulajdonosa, Győri Tibor, Orbán Viktor régi bizalmasa, korábbi miniszterelnöki megbízott, majd miniszterelnökségi államtitkár. A Mráz Ágoston Sámuel vezette Nézőpont Intézet Kft.-t és a Győri Tibor fia, Attila által igazgatott Observer Médiafigyelő Kft.-t is tulajdonló vállalkozás tavaly 222,5 millió forintos bevételt ért el, mely a kiegészítő melléklet tanúsága szerint kapcsolt féltől (azaz a leányvállalatoktól) származik, és „szoftver-felhasználási és adminisztratív szolgáltatási díjakat” foglal magába.

A ráfordításokat az iroda, gépkocsi bérleti díja, a szoftverüzemeltetés díja, ügyvédi díjak, könyvelési díj, szakértői szolgáltatások díjai, bérköltség és járulékai, valamint a szoftverek és berendezések értékcsökkenési leírása adja.

A legjelentősebb bevétel azonban a pénzügyi műveletek bevételei között elszámolt 264,5 millió forintra rúgó kapott osztalék, ez az Observer 2022-es éve után tavaly kifizetett összeget takarja. A Nézőpont Intézet a 2022-es évet 4,5 milliós profittal zárta, amiből tavaly nem fizetett osztalékot az anyavállalatnak.

Jól fizet Tóni

A leányvállalatok közül az Observer Kft. a tavalyi évet az előzőnél még magasabb, 279,2 millió forintos profittal zárta, és ezt az összeget ismét teljes egészében (két részletben, június közepéig, illetve október végéig) ki fogja fizetni Győri Tibor cégének. A cég a tavalyelőtti 3,3 milliárd forintos bevétel után 2023-ban csaknem 5,2 milliárd forint forgalmat produkált, amit a kiegészítő melléklet tanúsága szerint médiafigyelési, valamint piackutatási, közvélemény-kutatási, társadalomkutatási szolgáltatásokból ért el. Anyagjellegű ráfordításai a 2022-es 2,9 milliárd forint után tavaly 4,8 milliárd forintra rúgtak, amit piackutatásokra, médiafigyelési szolgáltatások díjaira, szoftverhasználati és üzemeltetési díjra, médiajogi költségekre, bérleti díjakra fordítottak. A személyi jellegű ráfordítások összege a 2022-es 36,3 millió forint után tavaly 63,3 millió forintot tett ki, ebből a 4 főnyi munkavállaló részére kifizetett bérköltségek 55 millió, a bérjárulékok 4,6 millió, a személyi jellegű egyéb kifizetések 3,8 millió forintot tettek ki.

Az Observer kiegészítő melléklete kiemeli, a vállalkozás folytatása számviteli alapelv megvalósulását erősíti a Rogán Antal propagandaminiszter által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda részére 2023 és 2026 között nyújtandó Kormányzati médiamonitor szolgáltatás, melyre az Observernek 22 milliárd forintos keretszerződése van, a tavalyi bevétel nagyságrendileg a keretszerződés összegének negyedét teszi ki. A kormányzat részére nyújtott szolgáltatást egy hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében nyerték el.

Beszakadt a Nézőpont Intézet Kft.

A Nézőpont Intézet Kft. péntek délelőtt közzétett beszámolója viszont azt bizonyítja, hogy a Fidesz-közeli csoport most már lehajol az aprópénzért is. Mint írtuk, a Mráz Ágoston Sámuel nevével fémjelzett kutatócég a 2022-es profitját eredménytartalékba helyezte, a tavalyi év eredményét, csaknem 6,5 millió forintot azonban még idén június végéig osztalékként kifizeti Győri Tibor cégének.

A cég azonban jelentősen zsugorodott:

a 2022-es 1,2 milliárd forintot kitevő forgalma tavalyra alig negyedére, mindössze 283,6 millió forintra esett vissza,

és a csökkenés okáról a kiegészítő melléklet sem árul el semmit. A dokumentum a cég bevételeit ugyanazokkal a szavakkal részletezi, mint az Observer esetében: piackutatási, közvélemény-kutatási, társadalomkutatási, valamint médiafigyelési szolgáltatások.

A bevételek zuhanásával párhuzamosan az intézet anyagjellegű ráfordításai is nagyságrendileg ugyanekkora mértékben csökkentek, tavaly 226,1 millió forintot költöttek médiaelemzések díjaira, adatrögzítések költségére, ügyviteli díjakra, bérleti díjakra. Személyi jellegű ráfordításaik a tavalyelőtti 85 millió forint után 2023-ban már csak 47,5 millió forintra rúgtak. Az átlagosan 4,4 fős statisztikai állományi létszámnak ez szinte teljes egészében bérköltsége volt, a bérjárulékok összege a tavalyelőttivel megegyezően 2023-ban is 0, azaz nulla forintot tett ki, személyi jellegű egyéb kifizetésekre 878 ezer forintot fordítottak. A Nézőpont Intézet Kft.-nél az átlagos statisztikai létszám 2021-ben még 24,6 fő, 2022-ben pedig 10 fő volt, ez csökkent most 4,4 főre.

Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet Kft. ügyvezetője, ám nagy kérdés, mi lesz a céggel

A számviteli beszámolókból úgy tűnik, mintha a Nézőpont Intézet Kft. is szép lassan a korábban szintén a Nézőpont-csoporthoz tartozott Médianéző Kft. sorsára jutna. A szintén Fidesz-közeli politológusként ismert Boros Bánk Levente nevével fémjelzett Médianéző 2018-2019 körül még évi másfél milliárdos forgalmat bonyolított le, majd Győri Tiborhoz kerülése után szép lassan leépítették, és végelszámolással 2023 februárjában meg is szűnt.