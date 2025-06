Nincs béke a Volkswagennél, kirúgások után jön a négynapos munkahét

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A Volkswagen tavaly decemberben a szakszervezetekkel kötött, a németországi költségek csökkentéséről, ennek során 35 ezer dolgozó leépítéséről állapodtak meg, 20 ezren már távoztak is a cégtől, ők végkielégítést kaptak. Az autógyártó a belső égésű motoros Golfok gyártását 2027-től Wolfsburgból Mexikóba helyezi át.

Átáll a Volkswagen Wolfsburgban az elektromos autók gyártására, átmenetileg négynapos munkahét lesz, csökkennek majd a fizetések is.

