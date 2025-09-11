Nincs egyedül az OTP – itt van, melyik bankok támadták be a kamatstopot

Ahogy arról tegnapi cikkünkben is írtunk, közleményt adott ki a pénzintézet, ebben elárulták, alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen a kamatstop meghosszabbítása ügyében.

Kapcsolódó cikk Ilyen még nem volt: a kamatstop miatt Alkotmánybírósághoz fordul az OTP Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP.

A Magyar Bankszövetség csütörtöki közleményéből az is kiderült, hogy az említett „más piaci szereplők” pontosan melyik pénzintézeteket takarják: az OTP Jelzálogbank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., a K&H Bank Zrt., a Raiffeisen Bank Zrt. és a CIB Bank Zrt. is kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kamatstop rendelkezések, illetve azok meghosszabbításának Alaptörvénybe ütközését.

A benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án, a kamatstop 2025. június 30-ig történő meghosszabbításával kapcsolatban benyújtott beadványhoz, ezért a panasz benyújtói kérelmezték az eljárások egyesítését – ismertette a bankszövetség.