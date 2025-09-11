Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Vállalatok kamatstop Magyar Bankszövetség OTP

Nincs egyedül az OTP – itt van, melyik bankok támadták be a kamatstopot

mfor.hu

Több neves vállalat.

Ahogy arról tegnapi cikkünkben is írtunk, közleményt adott ki a pénzintézet, ebben elárulták, alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen a kamatstop meghosszabbítása ügyében.

A Magyar Bankszövetség csütörtöki közleményéből az is kiderült, hogy az említett „más piaci szereplők” pontosan melyik pénzintézeteket takarják: az OTP Jelzálogbank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., a K&H Bank Zrt., a Raiffeisen Bank Zrt. és a CIB Bank Zrt. is kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kamatstop rendelkezések, illetve azok meghosszabbításának Alaptörvénybe ütközését.

A benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án, a kamatstop 2025. június 30-ig történő meghosszabbításával kapcsolatban benyújtott beadványhoz, ezért a panasz benyújtói kérelmezték az eljárások egyesítését – ismertette a bankszövetség.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Döntött az uniós bíróság: óriási gyomrost kapott Paks II építése

Döntött az uniós bíróság: óriási gyomrost kapott Paks II építése

Fontos döntést hoztak meg. 

KP_SZL_KONC

Évekig tart az M1-es bővítése, de így is gyorsabb, mintha az állam csinálná – Klasszis Podcast

Olyan hosszú és komplex autópálya-fejlesztés még nem történt Magyarországon, mint amilyen most zajlik az M1-esen – mondta a Klasszis Podcastban a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója. Szimicsku László a munkálatok és az autósokat érintő korlátozások mellett arról is beszélt, hogy a koncessziós társaság milyen bevételekből gazdálkodik, és mi történne vele egy esetleges kormányváltás esetén.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos, hosszú távú tervezés eredménye. Minél korábban kezdünk el félretenni – akár gyermekünk születésétől kezdve –, annál nagyobb eséllyel biztosíthatjuk a tanulmányok, a családalapítás vagy a nyugodt nyugdíjas évek anyagi hátterét. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Megtakarítási Életútprogramja ehhez kínál életszakaszokra szabott, állampapír-alapú megtakarítási rendszert, amely a születéstől egészen az időskorig végigkíséri az ügyfeleket – állami garanciával és a kamatokon felül akár évi több tízezer forintos állami támogatással. A program célja, hogy az öngondoskodás és a portfóliószemléletű megtakarítás ösztönzésével támogassa a tudatos pénzügyi jövőtervezést.

Védelmi és űripari tárgyalásokat folytatott Törökországban a 4iG

Zárónapjához érkeztek Jászai Gellért tárgyalásai Törökországban.

Kivonul a szomszédból a Wizz Air

Bezárja bécsi bázisát a Wizz Air. A diszkont légitársaság 2026. március 15-ig fokozatosan kivonul az osztrák főváros repülőteréről.

Vége az Elvirának: a MÁV teljesen átállt Emmára

Vége az Elvirának: a MÁV teljesen átállt Emmára

Megszüntette a MÁV a 2000-es évek óta működő Elvira menetrendi keresőt. Az oldalt megnyitva már csak egy rövid közlemény fogadja a felhasználót, amely szerint a szolgáltatás többé nem elérhető.

A gázkereskedelmi szerződés aláírása

A Shell és az MVM stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött

Tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodás jött létre a Shell Energy Europe Limited (SEEL) és a magyar földgázkereskedelmi vállalat, az MVM CEEnergy Zrt. (MVM CEEnergy) között.

Viber Ads Manager

A Viber Ads Manager hazánkban is elindul

Az önkiszolgáló hirdetési platform lehetővé teszi kis- és középméretű hirdetőinek, ügynökségeinek, hogy pay-as-you-go modell keretében hirdetési kampányokat futtassanak.

Törökországban tárgyalt a 4iG elnöke

Jászai Gellért több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén.

Nagy dobásra készül a BYD

Nagy dobásra készül a BYD

Az európai piacot Európából látnák el.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168