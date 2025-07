Nincs elég üzemanyag Ferihegyen

Erről is beszéltek a mai tájékoztatón.

Kapcsolódó cikk Meglepő, hogy milyen energiára állhat át a ferihegyi repülőtér Erről is beszéltek a mai tájékoztatón.

A Budapest Airport arra hívja fel a légitársaságok figyelmét, hogy járataikat minimális ferihegyi üzemanyag-utántöltéssel tervezzék, az ellátási láncban keletkezett zavar július végéig tarthat – számolt be az AIRportal.hu .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!