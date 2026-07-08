Nincs jó hangulat a német Mercedes-Benz autógyártónál

A Mercedes-Benz AG német autógyártó 417 800 személygépkocsit értékesített az idei második negyedévben, 8 százalékkal kevesebbet a tavalyi azonos időszakinál – áll a cég szerdán ismertetett közleményében.

A június végével záródott három hónapban a cég elektromos járműeladása ugyanakkor 51 százalékkal 52 900-ra ugrott. Az európai (Európai Unió, Nagy-Britannia, Svájc és Norvégia) negyedéves eladások 4 százalékkal 166 400 ezerre emelkedtek, ezen belül Németországban 6 százalékkal 56 ezerre nőttek.

Az Észak-Amerikában eladott autók száma 13 százalékkal 91 300-ra emelkedett, ebből 81 900-at értékesítettek az Egyesült Államokban, ami 10 százalékos növekedés a tavalyi második negyedévvel összevetve. Ázsiában 138 300 járművet adtak el, ami 27 százalékos csökkenés, ezen belül Kínában az értékesítés 30 százalékkal 98 600-ra zuhant. Más régiókban az eladások együttesen 10 százalékkal 21 700 járműre estek. A cég július végén ismerteti a második negyedévre vonatkozó pénzügyi eredményeit.

(MTI)