Nincsenek utasok, de legalább az áruszállítás pörög a reptéren

Idén novemberben pontosan 13 864 tonna légiárut kezelt a Budapest Airport, ami 6,3 százalékkal több, mint a tavaly novemberben kezelt mennyiség, és a valaha volt legerősebb áruforgalmú hónapot jelenti. Mindeközben a 2020.január-november között fogadott és indított áru mennyisége átlépte a 120 000 tonnát. Az év vége közeledtével tehát biztonsággal kijelenthető, a magyar főváros repülőterének cargo forgalma, illetve az egy éve átadott BUD Cargo City immunisnak bizonyult a járványra. Dr. Rolf Schnitzler, a Budapest Airport vezérigazgatója kiemelte, hogy ez nem csak a járvánnyal kapcsolatos szállítmányoknak, a megváltozott vásárlási szokásoknak és a teljes cargo közösségnek köszönhető, hanem az 50 millió euró értékben, teljes egészében saját forrásból megvalósított BUD Cargo City létesítményeinek, ami egyre több légiárut vonz Budapestre.

Az áruforgalom rekordszintet ért el (Fotó: Budapest Airport/Baranyi Róbert) Az áruforgalom rekordszintet ért el (Fotó: Budapest Airport/Baranyi Róbert)

A novemberi rekordforgalom több piaci tényezőre is visszavezethető; a légiáruszállításban az év végi csúcs rendszerint már októberben kezdetét veszi, novembertől pedig folyamatosan erősödik. Az elmúlt hónap rekord árumennyisége részben a karácsonyt megelőző Black Friday akcióknak is köszönhető, de az idei év a kampányoktól függetlenül is a légi áruszállítást erősítette. A koronavírus járvánnyal összefüggésben hozott korlátozások miatt minden eddiginél több vállalat használja a légi szállítást, illetve egyre több magánszemély választja az online vásárlást és a lakhelyére vagy épp csomagpontokba történő kiszállítást. Külföldről történő rendelés esetén az áruk jelentős része a BUD Cargo City-n és a repültéren található Magyar Posta Kicserélő Központon, vagy az olyan nemzetközi integrátor vállalatokon keresztül jut el a megrendelőkhöz, mint a DHL Express, a FedEx (TNT), és a UPS.

2020-ban három új dedikált cargo járatot is köszönthetett a Budapest Airport; elindult a Korean Air Szöul-Budapest és a Cargolux Sencsen-Budapest járata, illetve újra elérhető az áruszállítás számára a Csengcsou-Budapest légiösszeköttetés is.