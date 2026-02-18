Nők százmilliói szabadulhatnak meg a fájdalomtól: endometriózis elleni gyógyszert fejleszt a Richter

A Richter Gedeon Nyrt. stratégiai kutatási együttműködési és opciós licencmegállapodást írt alá a svájci FimmCyte AG biotechnológiai vállalattal, az együttműködés célja a FimmCyte úttörőnek számító antitestjének közös fejlesztése az endometriózis kezelésére – közölte a gyógyszeripari vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán.

A megállapodás értelmében a felek közös kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak, amelynek célja az FMC2 antitestének klinikai fejlesztési fázisba történő juttatása. Az FMC2 egy potenciálisan betegségmódosító hatású antitest, ami az endometriózis okát kezelő első terápia lehet. A tájékoztatás szerint a felek teljes körűen véglegesítettek egy kizárólagos és globális licencmegállapodást, amely az antitest jövőbeni fejlesztésére és forgalombahozatalára irányul.

A licencmegállapodás automatikusan hatályba lép, amennyiben a Richter a humán klinikai vizsgálatok megkezdését megelőzően bármely időpontban él kizárólagos opciós jogával. A Richter közölte: ez a megállapodási struktúra egyértelmű és hatékony utat biztosít a preklinikai kutatástól a globális kereskedelmi hasznosításig, szükségtelenné téve további, a licencmegállapodásokra vonatkozó tárgyalásokat, és lehetővé téve a klinikai fejlesztésbe történő gyors átmenetet. A Fimmcyte a megállapodás alapján fejlesztési és kereskedelmi mérföldkő-kifizetésekre, és a nettó árbevétel után járó, sávos jogdíjbevételekre lehet jogosult.

Ez az együttműködés egyesíti a Richter nőgyógyászati szakértelmét a FimmCyte élvonalbeli immunterápiás és saját fejlesztésű antitest-technológiájával annak érdekében, hogy előmozdítsa az innovációt és piacra vigye az endometriózis első, potenciálisan a betegség okára fókuszáló kezelését – hangsúlyozták. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint világszerte mintegy 190 millió nőt érint az endometriózis. Annak ellenére, hogy a betegség ilyen széles körben elterjedt, jelenleg nem létezik oki terápia; a rendelkezésre álló kezelések elsősorban a tünetek enyhítésére korlátozódnak – jelezte a Richter.

(MTI)