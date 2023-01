Norbi feláll a padlóról? Fontos bejelentéseket tett a fitneszguru

A Blikk emlékeztet: az üzlet korábban szépen ment, sokáig nyereségesen üzemelt a cég, bár utoljára 2019-ben jelentettek 25 millió forintos pluszt. És ugyan a legutóbb jegyzett, 2021-es évben a nettó árbevétele még meghaladta a 2,31 milliárd forintot, a kiadásokkal együtt 135 millió forint mínusz volt az adózott eredmény.

Visszatérhet még az Update-birodalom régi ereje? Fotó: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Az elmúlt év végén beszállítási problémák merültek fel, amiket Norbi idővel megoldódó logisztikai gondokkal magyarázott. Időközben azonban a cég irodáját egy jelentősen kisebb helyre költöztette, illetve vállalkozásának igazgatóságát is átalakították. A Blikk úgy tudja, a korábbi igazgatóságot megszüntették, és Norbi egyszemélyben, vezérigazgatóként felügyeli az Update-birodalmat - ennek azonban a hivatalos papírokban, nyilvántartásokban nincs nyoma, az igazgatóságban továbbra is helye van egyebek közt Ómolnár Miklósnak és Orbán Áronnak is.

Ahogy arról korábban írtunk, a miniszterelnök 14 évvel fiatalabb öccse, Orbán Áron 2022 tavaszán igazgatósági tagja lett a Norbi Update Lowcarb Zrt.-nek.

A Blikk szerint az Update-birodalom az elmúlt hónapokban a harmadára csökkent: már csak 32 üzlet van nyitva hazánkban, valamint 4 Szlovákiában. Nyilatkozott viszont nekik Scobert Norbert, aki elmondta: több bezárt üzlet is újranyílik a napokban. A fitneszguru elismerte, hogy nehéz időkön van túl a cég - a koronavírus-járvány mellett sztrókja is nehezítette az üzletmenetet, és jött a rezsiválság, az élelmiszerinfláció is Most viszont Scobert szerint egy komoly befektető állt a cég mögé, teljes reorganizáció zajlik.

Eddig kizárólag franchise-rendszerben működtünk, de mostantól lesznek saját boltok is. Rengeteg új termék jön, nem csak Update -

mondta Schobert, de további részletekről egyelőre nem beszélt.