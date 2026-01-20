2p

Vállalatok Magyarországon terjeszkedő cégek Norvégia Szijjártó Péter

Norvégiából hazahozott pénzből épül új gyár Dunaföldváron

A Norvégiából hazahozott profitjából építi új gyárát Dunaföldváron a Vajda-Papír, a beruházást a kormány 25 milliárd forinttal támogatja – erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt kedden, az üzem alapkőletételi ünnepségén.

Szijjártó Péter az eseményen kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtizedben váratlan kihívásokkal és súlyos veszélyekkel kellett szembenézni a pénzügyi válságtól kezdve a migráción és a világjárványon át az ukrajnai háborúig.

A tárcavezető szerint az elmúlt 15 éven belül az utóbbi 4 volt a legnehezebb, mert egy háború árnyékában kellett gazdaságpolitikát csinálni.

Szijjártó szerint a Vajda-Papír úttörő volt abban, hogy elérte azt a szintet, hogy már a nemzetközi vállalatokéhoz hasonló nagyságrendű beruházásokra képes belföldön. Az elmúlt 11 évben 1130 magyar vállalat nagyberuházásához a kormány összesen 620 milliárd forint támogatást adott, ebből 2500 milliárd forintnyi beruházás jött létre – tette hozzá.

A miniszter kitért arra is, hogy a magyar kormány létrehozta azt a támogatási programot, amelynek keretében a magyar vállalatok kiemelt pénzügyi támogatást kaphatnak, ha a külföldön megtermelt profitot hazahozzák, és azt beruházásra fordítják.

A Vajda-Papír a Norvégiában megtermelt profitjából Dunaföldváron 64 munkahelyet teremt, 71 milliárd forint összértékű beruházásuk jelentősen növeli a termelési kapacitást. Ezzel a belföldi nedvestörlő-gyártás is elkezdődhet, ami azért fontos, mert ez a termék eddig importként érkezett Magyarországra.

A megújuló energiára összpontosítva a vállalat napelemparkot is épít, így jóval versenyképesebbé válik a működése, és elkezdenek egy képzési programot, amely a legmodernebb informatikai és papíripari ismereteket teszi hozzáférhetővé a munkavállalók számára.

A Vajda-Papír belföldön csaknem 600, külföldön 700 munkavállalót foglalkoztat, és 30 országba exportál. Emellett a cég a jövő szakembereit az Óbudai Egyetemmel és a Dunaújvárosi Papíripari szakképzési programmal összhangban képzi.

 

