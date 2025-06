Novák Katalin családjának magánklinikája milliárdos bevételt hozott

Még jobb évet zárt 2024-ben Novák Katalin lemondott államfő családjának szegedi magánklinikája, mint az elmúlt években – derül ki a céges beszámolóból. A cégben hárman tulajdonosok: Novák Katalin édesapja (aki a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának csecsemő és gyermekgyógyásza, gyermektüdőgyógyász professzor), Novák Katalin édesanyja, Dr. Mohácsy Katalin (aki fül-orr gégész), valamint testvére, dr. Novák Zoltán (aki az Országos Onkológiai Intézet Nőgyógyászati Daganatok Multidiszciplináris Központjának vezetője).

Az egy híján húsz éves Aranyklinika Kft.-nek tavaly rekordbevétel jött össze: 1,6 milliárd forint, ami 300 millió forinttal haladta meg a 2023-as 1,3 milliárd forintos forgalmat.

Az 1,6 milliárd forintos bevételből pedig 178,5 millió forintos profitot sikerült kigazdálkodnia a Novák család cégének

– ez 90 millió forinttal több, mint a 2023-as nyereségük. A május 28-i közgyűlésen úgy döntöttek, hogy az adózott eredményből 178 millió forint osztalékot ki is fizetnek maguknak.

Novák Katalin sosem volt tagja a cégnek. Lemondása után az X-Y Worldwide vezérigazgatójaként dolgozik Stephen J. Shaw demográfussal

Az Aranyklinika – amely 35 főt foglalkoztat – Budapesten is működtet rendelőt, elsősorban nőgyógyászati és meddőségi profilra specializálódva. Érdekesség, hogy akárcsak Szegeden, a fővárosi rendelő is az Arany János utcában található. Itt dolgozik Novák Katalin testvére és sógornője, Vesztergom Dóra is, aki 2025 februárjában lemondott a meddőségi klinikákat koordináló Humánreprodukciós Igazgatóság vezetéséről, majd nem sokkal később LadyMed Pro néven új céget alapított orvosi szolgáltatások nyújtására.

A Novák család cégének nyereségéhez hozzájáruló Vesztergomról tavaly év végén a Forbes írta meg, hogy különös körülmények között szerezte meg doktori címét Szegeden. Amellett, hogy doktori disszertációjának témavezetője saját férje, Novák Zoltán volt, opponense Gab Kovács egy, a magyar meddőségi klinikák irányításában aktív szerepre készülő ausztrál orvosprofesszor volt. Az opponens személye miatt az egyetem gyakorlatilag leállította Vesztergom dolgozatának bírálati eljárását, a címet végül – mindennek ellenére – megadták. A vádakra azóta reagált Vesztergom Dóra, aki teljesen alaptalannak nevezte azokat.

„A témavezetői kapcsolatokra vonatkozóan semmilyen jogszabály nem tiltja, hogy családtag legyen témavezető, pláne hogy ugyanaz a szakterületük, és nincs más, aki ezt a területet kutatja. Gab Kovács esetében pedig nem volt közöttünk alá-fölérendelt vagy szerződéses kapcsolat” – tette hozzá a Humánreprodukciós Intézet volt igazgatója.