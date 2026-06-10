Novák Katalinék családi cége a legszebb évét tudhatja maga mögött

A kegyelmi botrány miatt az államfői posztról 2024. februárban lemondott Novák Katalin tavaly október 1-jén szállt be a családi tulajdonban lévő, igen jól prosperáló, 34 főt foglalkoztató Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be. Ez a cég üzemelteti a volt köztársasági elnök édesapjának szegedi magánklinikáját. Így most összesen négy tulajdonosa van az Aranyklinikának, mégpedig mindenki 25 százalékban: Novák Katalin és testvére, Novák Zoltán Dávid, valamint szüleik, Novák Zoltán és Novák Zoltánné.

Novák Katalin egyébként pont azért nem kapja meg a lemondása után őt megillető havi 5,7 millió forintos állami tiszteletdíjat, mert elhelyezkedett a munkaerőpiacon. A jogszabályok szerint ugyanis egy volt államfő tiszteletdíja automatikusan megszűnik, amennyiben olyan munkát vállal, amivel társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége lesz.

Az Aranyklinika Kft. beszámolója szerint

a társaság 2025-ben is folytatta szárnyalását: tavaly zárta le fennállása óta eddigi legszebb évét. A korábbi 1,6 milliárd forintról 1,9 milliárdra növelte nettó árbevételét, melynek 87 százaléka származott járóbeteg-ellátásból. Mindezt a tiszta profit is lekövette: a cég ugyanis a 2024-es 178,5 millióról 227,7 millió forintra növelte a nyereségét.

Novák Katalin visszatért a munkaerőpiacra, így ugrott a korábbi többmilliós tiszteletdíja

Fotó: Facebook/Novák Katalin

A vállalkozás a sikeresen működő kkv-k egyik mintapéldája: az elmúlt öt évben mind a cég forgalma, mind a nyeresége több, mint ötszörösére nőtt. Ennek ellenére idén a tulajdonosok nem vettek ki osztalékot, tavaly viszont 178 millió forintot szavaztak meg maguknak.

Az, hogy Novák Katalin mit dolgozik a cégnél, a cég beszámolójából nem derül ki.

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Mindeközben a volt köztársasági elnök nevével összefonódott kegyelmi ügy hullámai továbbra sem csitultak. Több mint két évet kellett várni arra, hogy Novák Katalin volt kabinetfőnöke megnevezze, hogy ki lobbizott ilyen erősen a kegyelmi ügyben.

Schanda Tamás a 24.hu-nak azt állította: Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter (akinek Novák az államtitkára volt minisztersége idején) lobbizott intenzíven Kónya Endre kegyelméért, és a kabinetfőnököt is többször győzködte, hogy a bicskei gyermeketthon egykori igazgatóhelyettesét ártatlanul ítélték el kényszerítés és megvesztegetés kísérletéért. (Idén május 19-én Balog Zoltán közösségi oldalán megosztott egy 2024. júniusi interjút, amelyben akkor – mint írta – a nyilvánosság előtt számot adott ügyben betöltött szerepéről. Néhány nappal később pedig azt közölte, hogy egyedül kért kegyelmet – a szerk.)

Bár Schanda sem támogatta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, Novák Katalin ennek ellenére mégis emellett döntött, indoklás nélkül. A lapnak küldött válaszában Schanda ugyanakkor azt is hozzátette, hogy volt főnöke hitte, hogy „K. Endre nem élt vissza a gyermekek bizalmával”, márpedig szerinte Novák „soha nem adott volna kegyelmet valakinek, akiről azt gondolja, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmazott”.

Novák Katalin hosszú hallgatás után tavaly év végén vált újra aktívvá az X-en, posztjai a Stephen J. Shaw filmrendezővel közös vállalkozásukkal kapcsolatosak. Bejegyzései – az elmúlt két évben szinte mindegyik – a világban tapasztalható születésszámok változásával foglalkoznak. Azóta azonban újra eltűnt a közösségi felületről.

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Az Aranyklinik Kft.-nek egyébként budapesti rendelése is van. Itt dolgozik Novák Katalin testvére és sógornője, Vesztergom Dóra is, aki három évig vezette a Humánreprodukciós Igazgatóságot (HRI). A budapesti klinika honlapja szerint nemrég elköltözött a korábbi belvárosi székhelyéről a MOM Parkba.

Vesztergom Dóra a HRI vezetéséről való lemondása után sem tétlenkedett, LadyMed Pro Kft. néven céget alapított, mely már az első évben jól teljesített: 27,7 millió forintos bevételéből 19,2 milliós nyereséget abszolvált.