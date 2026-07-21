Jelentős a növekedési potenciál – új területen az OTP

Az OTP Bank megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja, a Luminor megvásárlásáról a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal, és a DNB Bankkal – közölte az OTP hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az OTP-csoport ezzel

14 országra bővíti jelenlétét, több mint

10 százalékkal növeli mérlegfőösszegét, valamint az

eurózónán belüli működésének részaránya eléri az 50 százalékot.

A tranzakciót a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után zárhatják le – jelezték a közleményben.

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A balti térség egyik legnagyobbjára csapnak le

A Luminor a balti régió harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatója, magánszemélyek, családok és vállalatok pénzügyi igényeit szolgálja ki. A bank 2025-ben 158 millió euró nettó nyereséget ért el, miközben saját tőkére vetített megtérülése 8,6 százalék volt. Tőkehelyzete kiemelkedően erős, a CET1-mutatója 2025. december 31-én 20,2 százalék, teljes tőkemegfelelési mutatója pedig 24,6 százalék volt.

Kifejtették, az elmúlt években a Luminor megerősítette üzleti modelljét, bővítette ügyfélbázisát, és fejlesztette digitális működését. Ezek a lépések hozzájárultak ahhoz, hogy a bank megszilárdítsa pozícióját a Baltikum egészében, Észtországban, Lettországban és Litvániában.

Hangsúlyozták, az OTP-csoport stratégiai befektetőként hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni a balti régióban, és a Luminoron keresztül aktívan szeretne hozzájárulni ügyfelei pénzügyi jólétéhez.

Nagyot nő a mutató

A tranzakció eredményeként az OTP-csoport mérlegfőösszege mintegy 13 százalékkal nő, míg az eurózónás működés részaránya a csoport nettó hitelállományán belül a jelenlegi 42 százalékról 50 százalékra emelkedik.

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a közleményben kiemelte, a Luminor felvásárlása nem csupán földrajzi terjeszkedést jelent, hanem stratégiai belépést egy fejlett, stabil, és jelentős növekedési potenciállal rendelkező régióba. A Luminor erős piaci pozíciójára építve céljuk, hogy tovább erősítsék a bank szerepét a balti államokban, és hozzájáruljanak a régió pénzügyi rendszerének és pénzügyi innovativitásának fejlődéséhez, valamint a hitelezési aktivitásának növeléséhez. (MTI)