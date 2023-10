Növekedi fog a lánctartozás a VOSZ harmadik negyedéves barométere szerint

Bár nincsen jelentős elmozdulás, már látszódnak a repedések – hangzott el a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) által kiadott harmadik negyedéves barométer bemutatásán. A 2. negyedéves elemzés kapcsán többek között azt írtuk, hogy bár kissé romlott a hazai vállalkozások üzleti hangulata, inkább tűnt úgy, az idei év számukra a kivárás éve lesz.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára adócsökkentést is sürget. Fotó: VOSZ A minden tárgynegyedév középső hónapjában, a VOSZ tagvállalkozásai között elvégzett kutatás a harmadik negyedévben sem mutatott jelentős elmozdulást, azonban fontos figyelembe venni, hogy a makrogazdasági környezet negatív kilengései még tartogathatnak meglepetések a vállalkozások számára közölte a szervezet. A megrendelések elmaradásai, a szakmai munkaerő hiánya és a csökkenő vásárlóerő – foglalta össze röviden a VOSZ sajtóreggelijén Kozák Ákos, a kutatást végző Egyensúly Intézet üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója.

Kozák Ákos emlékeztetett arra, hogy már korábban is jelezték, a lánctartozás várhatóan újra meg fog jelenni vagy erősödni. A válaszokból kiderült, egyre több vállalkozás panaszkodik a fizetési morál romlására. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a csökkenő megrendelések gyengülő vásárlóerő miatt meglehetősen nagy a kockázata a veszteséges működésnek, amit tovább erősíthet az európai uniós fejlesztési támogatás hiánya, valamint a rendkívül magas infláció is.

Ambivalens érzéseket élnek meg jelenleg a vállalkozások, egyre többen úgy látják, rosszabbak lehetnek a kilátások – összegezte Kozák Ákos, aki kiemelte, a 3. negyedév adatai alapján már 4 százalék elmozdult a negatív várakozások irányába. Az is elhangzott, bár jelenleg a többség még teljesíti az éves tervezett bevételeket, folyamatosan emelkedik azon vállalkozások aránya, amelyek ezeket az év elején kitűzött célokat nem fogják elérni.

A vállalkozások pénzügyi helyzete egyelőre nem romlik, nem nőtt az adótartozás és nincsenek fizetési problémák. Ugyanakkor minden 7. vállalkozás nem rendelkezik pénzügy tartalékokkal, és a magasabb ellenálló képességgel rendelkező vállalkozások aránya a felére esett vissza, 20-ról 10 százalékra.

A jelenlegi helyzetet jól tükrözi, hogy a kutatás eredményeiből látszik, a vállalkozások jelentős része elkezdte újragondolni a fejlesztési céljait és azok teljesítését. Az év első negyedéves barométer eredményei azt mutatták, hogy jellemzően az év elején valósítják meg a tervezett fejlesztéseket, ezért talán nem meglepő ennek év közbeni visszaesése. Ugyanakkor az is tény, hogy majdnem minden 5. vállalkozás, a 3. negyedév adatai alapján, már elhalasztotta fejlesztési célú beruházásait, elsősorban a béremelések miatt – emelte ki Kozák Ákos. Ehhez Perlusz László, a VOSZ főtitkára hozzátette, ezzel együtt az megfigyelhető, hogy az energetikai célú beruházásokat, melyeket jellemzően önerőből finanszíroznak, a vállalkozások nem halasztották

el, a zöld átállás folytatódott.

Arra a kérdésre, hogy a következő 12 hónapban terveznek-e elbocsátást, a második negyedéves magasabb szám után visszarendeződött a helyzet, úgy tűnik, a hazai vállalkozások inkább a munkaerőmegtartásban gondolkodnak. Kozák Ákos hangsúlyozta, az adatokból jól látszik, hogy a vállalkozások majdnem 40 százaléka végrehajtott béremelést, elsősorban a bérfeszültség elkerülése miatt, ugyanakkor ezen felül már nem tervez továbbit.

A VOSZ főtitkára megerősítette, hogy valóban kifejezetten nehéz bértárgyalásokra van kilátás, hiszen a jelenlegi helyzetben mindkét oldalnak önmérsékletet kellene tanúsítania. Perlusz László elmondta véleményét a nemrégiben felmerült egyszeri 100 ezer forintos bérkiegészítés kapcsán is.

A VOSZ munkaadói javaslata az, hogy ezt az összeget valamilyen mértékű adóteher-csökkentéssel támogassa meg az állam! Perlusz hozzátette, az egyre biztosabbnak tűnő recesszió is eleve hatással lesz a minimálbér és bérminimum mértékére is. A cégek fizetésképtelenségi helyzeteinek kezelésére, kézben tartására egy piackonform reorganizációs program elindítását

támogatná a VOSZ.