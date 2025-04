Nyíló vagy toló ajtó? Segítünk választani!

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Persze hátrányaik is vannak : a tolóajtók drágábbak, és beépítésük bonyolultabb lehet, különösen a falba rejtett változatok esetén. Emellett a hangszigetelésük általában gyengébb a nyíló ajtókhoz képest.

A tolóajtók legnagyobb előnye a helytakarékosság. Mivel oldalra nyílnak, nincs szükség az ajtó körüli szabad térre, ezért tökéletes megoldás a garzonlakásokban vagy kisebb terekben. Léteznek ún. falba süllyesztett tolóajtók is, amelyek teljesen „eltűnnek” a falban – ezek azonban csak az építkezés korai szakaszában tervezhetők, utólagos beépítésük már nem lehetséges.

A tolóajtók oldalirányban, sín mentén mozognak. A leggyakoribb megoldás az, amikor az ajtó a felső sín mentén csúszik, de léteznek alsó sínnel kiegészített, kétsínes rendszerek is. Ilyenkor a padlóra rögzített sínben kerekek segítik a mozgást, míg a felső vezetősín biztosítja a stabilitást. A sínek végén elhelyezett ütközők tompítják és biztonságosan megállítják az ajtót. Tolóajtók gyakran kerülnek konyha és nappali közé – így nem terjednek a főzéssel járó szagok.

További altípusuk szerint beszélhetünk egy- vagy kétszárnyú nyíló ajtókról. A kétszárnyú ajtók elsősorban tágasabb terekben – például a nappali és az előszoba között – mutatnak jól, ahol szükség van a nagyobb nyílásra. Hátrányuk, hogy nyitáskor jelentős helyet igényelnek , amit a bútorozásnál is fontos figyelembe venni. Már a tervezés fázisában fontos eldönteni, hogy az ajtó befelé vagy kifelé nyíljon, nehogy zavaró tényező legyen egy szekrény vagy kanapé miatt.

A legtöbb magyar otthonban a nyílóajtók dominálnak. Ezek egyszerűen működnek, pántokon ( zsanérokon ) fordulnak el , és kilinccsel nyithatók-zárhatók. Legnagyobb e lőnyük jó záródás és ebből adódóan a jobb hő-, illetve hangszigetelés , valamint a tolóajtókkal szemben kedvezőbb áron kaphatók. Egy furnérozott nyíló ajtó ára tokostul 50 000 – 300 000 Ft között mozog. Anyagát tekintve készülhet fából, üvegből, PVC-ből vagy akár alumíniumból is, attól függően, hogy milyen az enteriőr stílusa. Az egy sínrendszerrel ellátott üveg tolóajtó ára 140 000 – 330 000 Ft között mozog.

Lakásfelújítás közben gyakran felmerül a kérdés: nyíló vagy toló ajtót válasszunk? A döntés nem csupán praktikus, de esztétikai szempontból is meghatározó. Lássuk, mik az előnyök és hátrányok!

