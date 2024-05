Nyit az első magyarországi Primark 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a nemzetközi divatáruházlánc januárban jelentette be, hogy a következő pénzügyi évében a magyar piacra lépnek: boltot nyitnak 3100 négyzetméteren az Arena Mallban. Pár héttel később a nyitás pontos dátuma is kiderült.

Magyarország a régióban a hatodik, világszerte pedig a tizenhetedik ország, ahol Primark üzlet lesz. Az ír gyökerekkel rendelkező fast fashion lánc 2019 óta van jelen a közép-kelet-európai régióban. Öt évvel ezelőtt nyitották meg az első egységüket a szlovéniai Ljubljanában, jelenleg öt piacon 12 üzletet működtetnek: Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában.

Egy szinten 3100 négyzetméteres lesz az első magyar Primark

Fotó: Primark

A nyitás előtt Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet-európai vezetője laptársunknak, szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Piac és Profinak adott interjúban elmondta, szeretnék a vásárlásról alkotott képet progresszív és innovatív környezetté változtatni, amely olyan célponttá teszi a boltokat, ahol mindenki jól érezheti magát.



Bár folyamatosan vizsgálják a jövőbeli lehetőségeket a régióban, további hazai bővítést egyelőre nem terveznek. Az új üzlet megnyitására, a helyi vásárlók jobb megértésére összpontosítanak. Az Arena Mall-i üzletben a vásárlók ugyanazokra a termékkollekciókra számíthatnak, amelyeket a Primarkból már ismernek. A régióvezető egyben hozzátette: további növekedésre számítanak a háztartási cikkek, az életmód és a szépségápolási termékek terén is valamennyi közép-kelet-európai piacon.

Terjeszkedési terveinket Temesváron, Prágában és a lengyelországi Bydgoszczban még ebben az évben megnyíló üzleteikkel folytatják. A vállalat várakozásai szerint 2026-ra globális üzletportfóliójuk 530 boltból áll majd.



Maciej Podwojski az interjúban beszélt arról is, milyen termékkínálat várható a budapesti boltban, miként változtak a vásárlási szokások az elmúlt években, továbbá mit tesz a Primark a fenntarthatóság irányába. Részleteket itt talál.