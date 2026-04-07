Nyolc új Toyota-modell érkezik 2026-ban Magyarországra

A rekord első negyedéves adattal 12,4 százalékra emelkedett a márka piaci részesedése a személyautók és kisteherjárművek összesített magyarországi piacán – tájékoztatott az importőr Toyota Central Europe az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Hozzátették: a márka teljesítményét jól tükrözi, hogy eközben a teljes magyar újautópiac az év első három hónapjában 7,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

A közleményben megjegyzik, hogy a hivatalos forgalomba helyezési adatok ugyanakkor torzíthatják a piac valós képét: a kivonások aránya az első negyedévben elérte a 21 százalékot, márciusban pedig megközelítette a 25 százalékot. Ezek hátterében jellemzően re-export tevékenység áll, vagyis a járművek rövid időn belüli továbbértékesítése külföldre, ami miatt a tényleges belföldi kereslet akár egyötödével is alacsonyabb lehet a hivatalos számoknál.

A Toyota esetében a kivonások aránya márciusban mindössze 3 százalék volt, ami egyértelműen jelzi a márka valós piaci teljesítményét – mutatnak rá. A Toyota iránti kereslet a lakossági és a vállalati szegmensben egyaránt érdemben erősödött: a magánvásárlókhoz köthető eladások 25 százalékkal, míg a flottás értékesítések 22 százalékkal növekedtek.

Remek negyedéven van túl a cég

A bővülést az importőr magyarázata szerint az átfogó modelloffenzíva hajtja.

Jelezték, hogy 2026-ban összesen nyolc új modell érkezik a magyarországi piacra. A Toyota Central Europe Kft. a Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország alkotta régióban végzi az importőri feladatokat a japán gyártó számára. Tavaly 154 ezer Toyotát és 19 ezer Lexust értékesítettek a hozzá tartozó kereskedések.

A Toyota Central Europe Kft. a nyilvános cégadatok szerint a 2024. áprilistól 2025. márciusig tartó üzleti évében 207,6 milliárd forint árbevételt ért el, míg az előző üzleti évben az értékesítés nettó árbevétele 184,9 milliárd forint volt. Az adózott eredmény sorrendben 613 millió forint, illetve 1,1 milliárd forint volt. A Toyota csoport 2025-ben 10,32 millió járművet értékesített világszerte, részesedése a globális piacon 12,3 százalék. A Toyota márka piacvezető az elektrifikált járművek (hibrid, full elektromos, hidrogénüzemű) értékesítésében, tavaly 4,55 millió ilyen autót adott el.