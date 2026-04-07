3p
Vállalatok Autópiac, járműipar Toyota

Nyolc új Toyota-modell érkezik 2026-ban Magyarországra

mfor.hu

Erős első negyedévről, 23 százalékos növekedésről számolt be a Toyota a magyarországi újautó-piacon: a japán márka 5109 személyautót és kisteherjárművet helyezett forgalomba 2026. első három hónapjában.

A rekord első negyedéves adattal 12,4 százalékra emelkedett a márka piaci részesedése a személyautók és kisteherjárművek összesített magyarországi piacán – tájékoztatott az importőr Toyota Central Europe az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Hozzátették: a márka teljesítményét jól tükrözi, hogy eközben a teljes magyar újautópiac az év első három hónapjában 7,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

A közleményben megjegyzik, hogy a hivatalos forgalomba helyezési adatok ugyanakkor torzíthatják a piac valós képét: a kivonások aránya az első negyedévben elérte a 21 százalékot, márciusban pedig megközelítette a 25 százalékot. Ezek hátterében jellemzően re-export tevékenység áll, vagyis a járművek rövid időn belüli továbbértékesítése külföldre, ami miatt a tényleges belföldi kereslet akár egyötödével is alacsonyabb lehet a hivatalos számoknál.

A Toyota esetében a kivonások aránya márciusban mindössze 3 százalék volt, ami egyértelműen jelzi a márka valós piaci teljesítményét – mutatnak rá. A Toyota iránti kereslet a lakossági és a vállalati szegmensben egyaránt érdemben erősödött: a magánvásárlókhoz köthető eladások 25 százalékkal, míg a flottás értékesítések 22 százalékkal növekedtek.

Remek negyedéven van túl a cég
Remek negyedéven van túl a cég
Fotó: DepositPhotos.com

A bővülést az importőr magyarázata szerint az átfogó modelloffenzíva hajtja.

Jelezték, hogy 2026-ban összesen nyolc új modell érkezik a magyarországi piacra. A Toyota Central Europe Kft. a Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország alkotta régióban végzi az importőri feladatokat a japán gyártó számára. Tavaly 154 ezer Toyotát és 19 ezer Lexust értékesítettek a hozzá tartozó kereskedések.

A Toyota Central Europe Kft. a nyilvános cégadatok szerint a 2024. áprilistól 2025. márciusig tartó üzleti évében 207,6 milliárd forint árbevételt ért el, míg az előző üzleti évben az értékesítés nettó árbevétele 184,9 milliárd forint volt. Az adózott eredmény sorrendben 613 millió forint, illetve 1,1 milliárd forint volt. A Toyota csoport 2025-ben 10,32 millió járművet értékesített világszerte, részesedése a globális piacon 12,3 százalék. A Toyota márka piacvezető az elektrifikált járművek (hibrid, full elektromos, hidrogénüzemű) értékesítésében, tavaly 4,55 millió ilyen autót adott el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elindult a parkolás a Mol Move applikációban

2026. április 7-től a felhasználók már parkolást is indíthatnak a Mol Move mobilapplikáción keresztül. Az új funkció egy újabb lépés a Mol azon törekvésében, hogy az autósok mindennapjait egyszerűbbé, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá tegye egyetlen, integrált platformon keresztül. A fejlesztés operációsrendszertől függően, fokozatosan válik elérhetővé a felhasználóknál.

Itt a nagy bejelentés: műholdja lesz Magyarországnak

Itt a nagy bejelentés: műholdja lesz Magyarországnak

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. négy jelentős stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá – közölte a cég a tőzsde honlapján.

Végleg eltűnik Hosszú Katinka legrégebbi cége

Végleg eltűnik Hosszú Katinka legrégebbi cége

A legrégebbi céges érdekeltség beolvad az úszónő legnagyobb, az úszóiskolát is üzemeltető vállalkozásába.

Őrült tempóban jönnek be a használt nyugatira autók Magyarországra

Őrült tempóban jönnek be a használt nyugati autók Magyarországra

Márciusban a DataHouse adatai szerint 13 648 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami a valaha mért harmadik legnagyobb havi érték, és több mint 30 százalékos bővülést jelent a tavaly márciusi 10 491-es mennyiséghez képest.

A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

A Korean Air után a Dél-Koreai Köztársaság második legjelentősebb légitársasága, az Asiana Airlines is közvetlen járatokat indít Budapest és Szöul között, heti három alkalommal – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Tovább terjeszkedik Kína a magyar autópiacon

Tovább terjeszkedik Kína a magyar autópiacon

Megérkezett Magyarországra a BAIC autómárka. A kínai autóipar egyik meghatározó szereplőjének modelljeit áprilisban kezdik forgalmazni a magyar piacon – tájékoztatta a hivatalos magyarországi importőr BAIC Magyarország az MTI-t.

Kilőttek a BMW eladásai Magyarországon

Kilőttek a BMW eladásai Magyarországon

A BMW Group Magyarország 24,5 százalékkal növelte a BMW márka eladásait 2026 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest; január és március között 1870 új BMW talált gazdára Magyarországon, amellyel a bajor márka őrzi vezető pozícióját a hazai prémium szegmensben – tájékoztatta a társaság az MTI-t közleményben.

Egy lista, amin Ukrajna Magyarország egyik legfontosabb partnere

Íme egy lista, amin Ukrajna Magyarország egyik legfontosabb partnere

Az elmúlt évek finoman szólva sem a magyar export diadalmenetét hozták, pedig kicsi, nyitott gazdaságként kulcságazatunkról van szó. Keleti nyitás, az iráni háború miatt romló kilátások, óvatosabb hitelfelvétel – egy ilyen helyzetben különösen érdekesnek ígérkezett a hazai kis- és középvállalkozások exportlehetőségeiről szóló konferencia. Ahol azt is megtudtuk, hogy a magyar kormány által sokat ostorozott Ukrajna Magyarország harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere az Európai Unión kívüli országok közül.  

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG