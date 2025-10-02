Nyugaton pénzbőség van, cégeladáskor a kulcskérdés, a kockázatot mennyire lehet csökkenteni

A svéd Group One 15 országban 50 céget vásárolt már fel. Egerszegi Krisztián külön büszke arra, hogy a MiniCRM-et 100 vállalat közül választották ki és vették meg. A vételár titkos. A Group One internetes szolgáltatásokkal foglalkozik és úgy tervezik, hogy a magyar cég prémium kategóriájuk egyik gyémántja lesz.

Egerszegi Krisztián a cégvezetés helyett már a Cégépítők podcastot készíti, amelynek havi 100 ezer nézője van. Azt a tudást szeretné hasznosítani, amit az elmúlt 26 évben megszerzett. Podcastjának pozitív fogadtatása örömmel tölti el.

Minden cég életében eljön az a pillanat, amikor a fejlődés legnagyobb korlátja maga a vezető lesz. Egerszegi Krisztián soha nem vezetett 100 fős céget és amikor eljött vállalata életében ez a pillanat, belátta, hogy ekkora szervezet vezetéséhez már egészen más képességek kellenek, mint amivel ő rendelkezik. Ha kialakítottunk egy jól működő szervezetet, akkor fel kell venni egy alkalmas vezetőt és ami még nagyon fontos, hagyni kell dolgozni! El kell tudni engedni egyszer azt, amit összerakott az ember. Ez Nyugaton egy létező kultúra, ami Magyarországon nagyon hiányzik.

A beszélgetés fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

1:00 A felvásárlás izgalmas pillanatai

3:20 A cégépítés rejtelmei, avagy 10 év alatt 20-at kellett dolgozni

4.30 A nyugat-európai piac meghódítása kutyanehéz, sok millió euróba kerül

7:50 Nyugaton pénzbőség van, ezért a kulcskérdés, hogy a kockázatot mennyire lehet csökkenteni

12:00 Mit csinál az a vezető, aki eladja maga alól vállalatát, így indult a Cégépítő podcast

18:20 A külföldi tőkebefektetéseket Magyarországon engedélyeztetni kell, az államnak vétójoga van

20:00 A MiniCRM ötlete, avagy hogyan indult a sikertörténet?

25:15 Milyen hibákat lehet elkövetni a cégépítés során?

37:00 A HR jelentősége, avagy a rokonság problémája

