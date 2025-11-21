3p

Vállalatok Magyar Telekom

Nyugodtabb, komfortosabb ügyintézés: a Magyar Telekom csendes nyitvatartást vezet be

mfor.hu

Elsötétíti a digitális képernyőket, és lehalkítja a hangjelzéseket a Magyar Telekom országszerte minden üzletében a hónap utolsó hétfőin. A csendes nyitvatartás 11 és 13 óra között lesz elérhető, a vállalat ezzel az autista ügyfelek számára akadálymentesíti az ügyintézést.

Országszerte, a teljes üzlethálózatában bevezeti a csendes órát a Magyar Telekom. A kezdeményezés november 24-én indul, és minden hónap utolsó hétfőjén, 11-től 13 óráig elérhető – írta a vállalat az Mfornak küldött közleményében.

A csendes nyitvatartás célja, hogy a vállalat nyugodtabb, komfortosabb környezetet biztosítson az autista ügyfelek számára az ügyintézéshez. Ilyenkor az üzletekben csökkentik azokat az ingereket és hanghatásokat, amelyek számukra zavarók lehetnek: elsötétülnek a digitális kijelzők és halkabban szólnak az ügyfélkiszolgáláshoz nélkülözhetetlen hangjelzések. 

A kezdeményezést az érintettekkel foglalkozó szervezetekkel – a fogyatékossággal élő személyeket segítő Szimbiózis Alapítvánnyal és a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvánnyal – együtt dolgozták ki, hogy minél inkább igazodjon a speciális igényű ügyfelek kiszolgálásához. A „csendes óra” pozitív fogadtatásban részesült Miskolcon, ahol október elején egy szemléletformáló hét keretében tesztelték a Magyar Telekom üzlethálózatában. A miskolci tesztet megelőzően a bevont civil szervezetekkel oktatást tartottak az üzlet minden dolgozójának, és a jövőben ugyanezt tervezi a vállalat a teljes üzlethálózattal. 

A csendes nyitvatartás november 24-étől minden hónap utolsó hétfőjén lesz elérhető
Fotó: Telekom Sports

A kezdeményezés egyike azoknak az intézkedéseknek, amelyekkel a Magyar Telekom elkötelezetten dolgozik azon, hogy a fogyatékossággal élő ügyfelek számára is akadálymentes és méltó ügyfélélményt nyújtson. Emellett az ügyfélszolgálaton és az üzletekben dolgozókat is képzik azzal kapcsolatban, hogyan kommunikáljanak a hallás-, látás-, mozgássérültekkel, autistákkal és/vagy értelmi fogyatékossággal élő ügyfelekkel. 25 üzletet alakítanak át úgy, hogy az ügyfelekkel azonos magasságban, asztaloknál ülve történhessen a kiszolgálás, ez a kerekesszékes ügyfelek számára is kényelmesebb ügyintézést biztosít. A vállalat kijelölt üzleteiben és telefonos ügyfélszolgálatán jelnyelvi tolmácsszolgáltatás is igénybe vehető, amely a hallássérült személyek kiszolgálását segíti. A gyengénlátókat pedig az üzletek üvegfelületein egybefüggő, két, egymástól jól elkülöníthető színű sávval ellátott láthatósági matrica segíti a tájékozódásban.

„Folyamatosan a legmagasabb szintű ügyfélélmény megteremtésére törekszünk, e tekintetben számunkra nincs különbség ügyfél és ügyfél között. Éppen ezért az akadálymentesítésnél sem álltunk meg a jogszabályi előírások teljesítésénél, hanem célul tűztük ki, hogy az érintett közösségek elvárásainak is megfeleljünk. Ehhez gyakran az előírtaknál többet kell nyújtanunk” – mondta Pereszlényi Zoltán, a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. „Ezért minden új intézkedésünket alapos szakmai egyeztetés előzi meg, amely során olyan szervezetekkel dolgozunk együtt, akik jól ismerik a speciális igényeket. Így valóban megvalósulhat az, hogy ügyfeleink kényelmesen, gördülékenyen és számukra méltó módon vehessék igénybe szolgáltatásainkat” – tette hozzá.

