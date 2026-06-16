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Vállalatok Mol Olaj

Offshore a Molnál: hatalmas mélységben találja magát a cég a társaival

mfor.hu

Különleges projektben, egzotikus helyszínen lépett előre az olajcég.

A Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá vegyesvállalati partnereivel, a Repsollal és a Türkiye Petrolleri A.O.-val (TPAO) a Földközi-tenger egyik offshore kutatási területére, amelyre korábban kutatási engedélyt szerzett. Az ígéretes észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából.

2026 elején kezdték

A MOL-csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.

A Repsollal (40 százalék, operátorként) és a TPAO-val (40 százalék) együtt a Mol-csoport (20 százalék) közös ajánlatot nyújtott be az O7-es offshore blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra.

Az O7-es blokk több mint 10 300 négyzwetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz.

Fúrni is fognak

A vállalt minimális munkaprogram az O7 blokkra vonatkozóan 1500 km 2D és 2300 négyzetkilométer 3D szeizmikus adatgyűjtést, valamint egy kutatófúrást foglal magában.

„Líbia stratégiai jelentőséggel bír Európa számára és Észak-Afrika egyik kiemelkedő tengeri kutatási lehetőségét kínálja. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy szakértelmünkkel hozzájáruljunk Líbia gazdaságához, miközben egy új forrással erősítjük Közép- és Kelet-Európa energiabiztonságát” – közölte Marton Zsombor, a Mol-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.

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