Olyan boltot nyitott a Tesco Magyarországon, amilyen még nem volt

A XXI. kerületben megnyílt az ország első Premier boltja, amely a brit lánc kényelmi üzlethálózatának mintájára született – számolt be róla a Pénzcentrum.

A portál cikke szerint bár első látásra csak egy átnevezett Tesco Expressznek tűnik, a háttérben jóval többről lehet szó: a hipermarketlánc láthatóan keresi a választ a diszkontok előretörésére, és nem kizárt, hogy a Premier brand lehet a jövőben az a „sarki bolt” alternatíva, amellyel a Tesco újra ütőképesen szólna bele a városi gyorsbevásárlások versenyébe.

A Premier leginkább franchise kényelmi üzletekből áll, Booker (Tesco-disztribúció) ellátással. Ezeknél az egységeknél a hangsúly a helyi bolt élményén van, és sokkal jobban hozzák a családiasabb, sarki kisbolt hangulatot. Olcsóbb, kevésbé „prémium” érzés, ráadásul inkább sok helyi vállalkozó üzemelteti.

Kínálatukban alapélelmiszerek, frissáru, italok, készételek, háztartási kellékek vannak fókuszban.

A portál cikke szerint a Tesco valószínűleg azért teszteli a Premier brandet Magyarországon, mert az Expresszel nem elégedett mindenhol egyformán, és úgy vélekednek, hogy a diszkontokkal szemben versenyképesebb lehet egy „helyi bolt, jó árak” típusú imázs.