Az EU Omnibusz csomagjának friss javaslatait vitatták meg a Klasszis Klubban

Bár az EPP támogatja ezt az elképzelést, számos más politikai frakció is részt vesz a vitában, és a végleges döntést az Európai Bizottság alternatív javaslatai is befolyásolhatják.

Bár az Omnibusz Csomag részletei még formálódnak, üzleti hatásai már most élénk viták tárgyát képezik. Az alábbiakban a legfontosabb vitás pontokat mutatjuk be, azok eredetével és várható alakulásával.

A javaslat elfogadásának időkerete továbbra is bizonytalan, de ha a szokásos jogalkotási folyamatot követi, éveket vehet igénybe, mire hivatalosan hatályba lép. A fenntarthatósági szabályozás összetettsége és az uniós tagállamok eltérő prioritásai miatt a végleges változat jelentős módosításokon mehet keresztül — írja a Normative.

Az Európai Bizottság Omnibusz csomagja egy közleményt és a jogalkotási felülvizsgálati javaslatokat foglalja magába. A Bizottság 2025-ös munkaprogramja szerint több omnibusz felülvizsgálati csomag is várható még, amelyek célja a fenntarthatósági szabályozás egyszerűsítése és a befektetések elősegítése. A javaslatra a Bizottság gyorsított eljárást (fast track) javasol majd a módosított rendelkezések átültetésére.

