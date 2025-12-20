1p
Ön One-ügyfél? Akkor ennek örülni fog

Díjmentes, korlátlan mobilnetet biztosít az ünnepekre a One Magyarország, ami több mint 1,7 millió ügyfelet érint.

A One Magyarország december 24. és 26. között azoknak a lakossági és vállalati mobil-előfizetéssel rendelkező ügyfeleinek biztosít díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat, akiknek a tarifacsomagja nem tartalmaz korlátlan adatforgalmat és nyilvános mobil-adatkapcsolaton keresztül érik el az internetet – olvasható a közleményben.

Mint írták, ez a változás több mint 1,7 millió előfizetőt érint, akiket a szolgáltató SMS-ben is értesít.

Mindig jól jön egy ilyen karácsonyi ajándék
Fotó: MTI

Emellett a szolgáltató 2026. január 12-ig valamennyi vezetékes és műholdas TV-előfizetőjének díjmentes hozzáférést biztosít a CANAL+ Action csatorna kínálatához – tették hozzá. Kiemelték: az ünnepi időszakban még inkább felértékelődik az online kapcsolattartás, de a megbízható mobil- és internetszolgáltatások nemcsak a mindennapi kommunikációban, hanem az ünnepi szervezés és ügyintézés során is kulcsszerepet játszanak.

