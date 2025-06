Ön Revolut-ügyfél? Akkor jobb, ha ezzel tisztában van

A Revolut, a világszerte több mint 60 millió ügyféllel rendelkező globális fintech vállalat, elérte a 2 millió felhasználót Magyarországon, ezzel megerősítve pozícióját az ország egyik vezető bankjaként. Ez a mérföldkő 33 százalékos éves növekedést jelent, mivel 500 ezer új ügyfél csatlakozott a vállalathoz azóta, hogy 2024 júliusában bejelentette, hogy elérte az 1,5 millió ügyfelet Magyarországon.

Az utazási kártyától a helyi bankolásig

A magyar ügyfelek kezdetben elsősorban a Revolut többdevizás funkciói és versenyképes árfolyamai miatt választották az alkalmazást, amely ideális megoldást kínált a nemzetközi utazások során – olvasható a lapunknak küldött közleményben. Azóta azonban a Revolut egy átfogó pénzügyi központtá fejlődött a napi pénzügyek kezelése terén is: a magyar felhasználók által végrehajtott tranzakciók 80 százaléka már belföldön történik. A vállalat fontolóra vette saját ATM-hálózat bevezetését is, amelyet egy friss és meglepő dizájnnal Spanyolországban már kipróbáltak. Ezek a berendezések lehetőséget biztosítanak a készpénzfelvétel és a fizikai kártyák terjesztésén túl új szolgáltatások bevezetésére is, valamint a Revolut termékei és szolgáltatásai kreatív módon történő reklámozására. Mindez jól tükrözi a Revolut diszruptív üzleti modelljét.

A Revolut továbbra is kiváló megoldást kínál az utazásokhoz, és az elmúlt években jelentősen bővült a vállalat életmódhoz kapcsolódó termékportfóliója is. Az ügyfelek a Revolut eSIM segítségével roamingdíjak nélkül maradhatnak kapcsolatban szeretteikkel. Az alkalmazásban elérhető saját szállásfoglalási platform, a Stays, több mint 2 millió szálláshelyet kínál világszerte, míg a Lounges funkció több mint 1000 repülőtéri váróba biztosít teljes vagy részleges kedvezménnyel történő belépést, ezzel is emelve az utazási élmény színvonalát.

Partnerségek meghatározó hazai szereplőkkel

A Revolut olyan ikonikus magyar márkákkal alakított ki stratégiai együttműködést, mint a Sziget vagy a Wizz Air, amelyek tovább mélyítették a Revolut jelenlétét a hazai piaci. Különösen kiemelkedő a Wizz Airrel való partnerség, amely még tovább erősítette a Revolut pozícióját, mint az utazáshoz ideális pénzügyi megoldás. Az együttműködés innovatív, egyérintéses fizetési megoldást hozott a légitársaság több mint 60 millió ügyfele számára. A magyar utazók zökkenőmentesen foglalhatnak repülőjegyet a Revolut Pay-en keresztül, a tranzakciókat másodpercek alatt, biometrikus biztonság mellett végrehajtva, mindezt úgy, hogy közben RevPontokat gyűjtenek, amelyeket később a Revolut Pay-es vásárlásokra vagy Wizz Air repülőjegyekre válthatnak be.

2024-ben a Revolut sikeres partnerséget indított Európa egyik legnagyobb zenei fesztiváljával, a Szigettel. A Revolut Stage volt az esemény egyik fő attrakciója és legnagyobb szerkezete, amely 5700 négyzetméter alapterületével hatalmas tömeget vonzott. Az együttműködés során több mint 25 000 tranzakció volt lebonyolítva, amelyek összértéke elérte a 2,3 milliárd forintot, mindez Revolut Pay-en keresztül. A Revolut idén is visszatér a Szabadság Szigetére, ezúttal is elhozza az ikonikus Revolut Színpadot, valamint a meglepetésekkel teli Revolut Booth-ot. Több százezer Sziget-rajongó érkezik majd Budapestre több mint 100 országból. A Wizz Airrel integrált innovatív megoldásokkal a Revolut örömmel járul hozzá ahhoz, hogy minél többen fedezhessék fel Magyarország egyedi varázsát.

A Revolut-ügyfelek Magyarországra utaznak

A Revolut első Globális Utazási Kiadási Jelentése szerint a vállalat felhasználói 2024-ben több mint 20 millió tranzakciót bonyolítottak le Magyarországon, összesen 137 milliárd forint értékben. A legtöbbet költő külföldi ügyfelek országok szerinti megoszlása:

Románia – a teljes turisztikai költés 15 százaléka Egyesült Királyság – 14 százalék Spanyolország – 9 százalék Lengyelország – 8 százalék Németország – 7 százalék Írország – 5 százalék Ausztria – 4,1 százalék Franciaország – 3,9 százalék Görögország – 3,8 százalék Olaszország – 3,7 százalék

(Ez a tíz ország a teljes turistaköltés 74 százalékát tette ki Magyarországon.)

Több mint daily banking

A Revolut 2 millió magyar ügyfelei egyre többet hoznak ki pénzükből az alkalmazásban elérhető széleskörű pénzügyi szolgáltatások révén. Több mint 360 ezer magyar ügyfél rendelkezik aktív befektetési számlával, és az átlagos befektetési egyenleg 1 329 euró ügyfelenként. A számos befektetési opció, köztük a több mint 5000 elérhető amerikai és uniós részvény, a széles ETF- és kötvény választék, valamint a csomag keretén belüli díjmentes kereskedési lehetőségek jelentős mértékben hozzájárulnak az ügyfélaktivitáshoz.

A magyar felhasználók által végrehajtott tranzakciók 80 százaléka már belföldön történik

A megtakarítási funkció is egyre népszerűbb: Magyarországon több mint 145 ezer ügyfél rendelkezikmegtakarítási számlával, az átlagos megtakarítási egyenleg 1400 euró. A megtakarításokra a Revolut napi jóváírással akár évi 4,75 százalék éves kamatot (EBKM) kínál, a választott előfizetési csomagtól függően.

A családok, lakótársak vagy barátok közös pénzügyeik kezeléséhez használják a Revolut Közös Számlafunkcióját. Jelenleg több mint 33 500 magyar ügyfél rendelkezik ilyen számlával, ami 98 százalékos éves növekedést jelent.

A Revolut lokalizálódik

Az elmúlt években a Revolut egy trendi, városi fintech megoldásból országos digitális banki és pénzügyi szolgáltatássá nőtte ki magát, amelyet magyar családok generációtól és régiótól függetlenül megkedveltek. Bár Budapest továbbra is vezet 34 százalékos penetrációs rátával, a Pest megyei arány is jelentős, 26 százalék, de dinamikusan nő a jelenlét Győr-Moson-Sopron megyében (22 százalék), valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (17 százalék) és más helyi közösségekben is. A családok országszerte felfedezték a <18 számlákat, mint pénzügyi edukációs és menedzsment eszközt a fiatalabb generáció számára. Már több mint 92 ezer <18 felhasználó van Magyarországon, ebből több mint 29 ezer Budapesten.