Történelmi pillanatot élt meg a One, a korábbi Vodafone és DIGI utódja

A cég új, zászlóshajó üzletét a budapesti Westend bevásárlóközpontban a One új „arca” Majka és Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója együtt, „digitális kézrátéttel” indította el hétfőn. A vezérigazgató hozzátette, hogy egy másfél éves munka eredményét látjuk, nem csak a logo megújításáról van szó. A cég munkatársai az új központban az ügyfelek felé fordítják gépeiket, és így együtt nézik az azon jelentkező tartalmat — húzta alá Csáki Richárd, a One Magyarország kereskedelmi- és értékesítési vezérigazgató-helyettese.

A One márkanevet már használja a cég Montenegróban és Albániában. Az Magyarországon a jelenlegi egyesülést pontosan fejezi ki, amelyben a Vodafone, DIGI és Invitel olvad össze — válaszolta Bányai Tamás munkatársunk kérdésére. A magyar nyelven játékos mondatok alkotására is alkalmas név nem zavarja a megújult céget, azt ezzel is csak népszerűsíteni fogják — tette hozzá.

Majka és Bányai Tamás „digitális kézrátétellel nyitja meg az új ügyfélközpontot a Westendben

Fotó: One

A távközlési vállalat a korábbi Vodafone és DIGI üzleteinek egyesítésével országszerte 98 településen, 135 üzlettel van jelen. A január végéig márkanevet váltó, és az év során fokozatosan megújuló üzletek nem csupán arculatukban, de az ügyfélkiszolgálásban is teljesen új koncepciót és minőséget képviselnek.

A One Magyarország bemutatta továbbá új otthoni szolgáltatásportfólióját és lakossági tarifáit, amelyek egyesítik a korábbi Vodafone-os és a DIGI-s szolgáltatások előnyeit.

„A One márka bevezetésével a lehető legkiválóbb, egyéni igényekhez igazított szolgáltatást kívánjuk nyújtani ügyfeleinknek. Célunk, hogy a magyarországi távközlési szolgáltatók közül a One márkanévhez híven az elsődleges választást jelentsük a lakossági és természetesen az üzleti előfizetők számára is. Ez a cél vezérelt minket, amikor megalkottuk üzlethálózatunk új koncepcióját, és ez a cél vezérelt bennünket új otthoni szolgáltatásportfóliónk létrehozása során is. Egy kézből a piacon elérhető legjobb minőségű és a lehető legkedvezőbb szolgáltatásokat kívánjuk nyújtani” – hangsúlyozta Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója az üzlet átadó ünnepségén.

Gigabit sebességű internet több mint 2 millió háztartásban

Az otthoni szolgáltatások kiemelkedő eleme a gigabit sebességű internet, amely a korábbi Vodafone és DIGI egyesített hálózatán keresztül érhető el. A szolgáltató a folyamatos hálózatfejlesztések eredményeként hamarosan már több mint 2 millió háztartásban teheti elérhetővé a Gigabit sebességű hálózatát. Az ügyfelek a Home GigaNet tarifacsomagban az akár 1000 Mbps-os letöltési sebességet – amennyiben a saját eszközeik is alkalmasak erre – és a WiFi6 képes eszközt akár 7 490 forintos havidíjon vehetik igénybe.

Majka üdvözli a megjelent érdeklődőket a budapesti Westend bevásárlóközpontban

Fotó: Klasszis Média/Bózsó Péter

Újgenerációs televíziós és kombinált szolgáltatások

A One a televíziós, illetve a kombinált – vezetékes internetszolgáltatással kiegészített televíziós – csomagok tekintetében kínálja a legnagyobb újdonságokat. Az ügyfelek 2 televíziós alapcsomag közül választhatják ki a számukra legideálisabbat, de a személyre szabhatóság érdekében a csomagok különböző, streaming tartalmakkal bővített verzióiból is választhatnak.

A TV Family elnevezésű ajánlatban az ügyfelek 8 490 Ft-os havidíjon 114 lineáris csatorna műsorait tekinthetik meg. Az új TV csomagok az ügyfelek számára személyre szabható élő adásokat, médiaboxról elérhető applikációkat, beépített streaming tartalmakat, valamint OneTV mobilapplikációs szolgáltatást nyújtanak. A TV Family csomag műsorvisszajátszó funkciót is tartalmaz, amelynek köszönhetően az ügyfelek 7 napig visszajátszhatják a kiválasztott adást, emellett a műsorokat az előfizetők rögzíthetik és tárolhatják akár 90 napig külön díj nélkül.

Emellett a TV Family csomag korlátozás mentes hozzáférést biztosít az RTL+ streaming platform Prémium csomagjához is. Ennek köszönhetően a One az egyetlen hazai távközlési szolgáltató, amely csomagajánlataiban külön díj nélkül biztosítja az RTL+ Premium teljes kínálatát. Az ügyfelek így extra költség nélkül férhetnek hozzá az UEFA mérkőzésekhez, többek között a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és a Konferencialiga közvetítéseihez, továbbá az RTL exkluzív saját gyártású tartalmaihoz, valamint nemzetközi filmekhez és sorozatokhoz.

Amennyiben az ügyfelek TV és vezetékes internetszolgáltatást is igénybe vesznek a One-nál, úgy extra kedvezményben részesülhetnek. Például a Home Giganet 1000 és a TV Family csomagajánlatot 11 490 forintos havidíjon érhetik el, amely a szolgáltatónál érvényesíthető sávos kedvezménnyel, akár 9 192 forintos havidíjra is mérsékelhető. A csomaghoz teljes 2025. évre vonatkozó árgarancia is jár.

A One ünnepi megnyitóján a vidám hangulat sem maradt el

Fotó: Klasszis Média/Bózsó Péter

Különleges mobiltarifa a meglévő ügyfeleknek

A One mobiltarifái január 1-jével nem változtak alapjában véve: egyes csomagokat más néven találnak meg az ügyfelek, de a csomagok tartalma és díjszabása megegyezik a korábbi Vodafone és DIGI tarifacsomagokéval. A szolgáltató ugyanakkor egy különleges akcióval készült a meglévő ügyfelek számára: Vodafone-os, vagy DIGI-s vezetékes szolgáltatással rendelkező előfizetők, most korlátlan beföldi adatforgalmat és beszélgetést tartalmazó mobil előfizetést is választhatnak vezetékes szolgáltatásuk mellé mindössze 9 990 forintért, ami jelenleg a piacon elérhető egyik legkedvezőbb korlátlan ajánlat. Ez az ajánlat is teljes 2025. évre vonatkozó árgaranciával vehető igénybe.

A feltöltőkártyás ügyfelei számára is tartogat újdonságot a szolgáltató. Szintén január 1-jével indult el az új Tuti Feltöltőkártya szolgáltatás, amely új ügyfeleknek 1500 forintos kezdő SIM kártya csomaggal érhető el és rugalmas, egyszerű megoldásokat kínál, külön díj nélküli extrákkal kiegészítve. A kezdőcsomag 3 GB mobil adatot és 10 perc lebeszélhetőséget tartalmaz (mindkettő 30 napon belül használható fel), ezen felül pedig kiemelkedően alacsony 19 forintos percdíjakkal használható. A szolgáltató továbbá hétfőnként 60 perc beszélgetést ad külön díj nélkül ügyfeleinek, valamint havonta 100 MB felhasználható mobiladatot. Az ügyfelek személyes preferenciáihoz igazodva választhatnak adat- és beszédopciók közül, valamint a SIM-kártyájuk feltöltés nélkül is érvényes marad egy évig. Az új ajánlat további különlegessége, hogy a feltöltőkártyákat ingyenesen, futárral is kiszállítják a kért címre, így az ügyintézést teljes mértékben online is végezhetik az ügyfelek.

Üzlettér, ahol a technológia és az emberi kapcsolatok találkoznak

A One üzleteket egy teljesen új koncepció mentén alakították ki, ami az első pillanattól kezdve az ügyfélélményt szolgálja, beleértve a gyors és hatékony szakmai segítségnyújtást, valamint az ügyfelekkel a közvetlen kapcsolat kialakítását.

„Szakítottunk a hagyományos telekommunikációs üzletek kialakításával, helyette a londoni KVB Design nemzetközi szakértőivel, a Room Design Studio, illetve a 4iG csapatával közösen olyan térkoncepciót alkottunk meg, amelyet az egyszerűség, az érthetőség és az átláthatóság jellemez. Három zónát hoztunk létre, más-más szolgáltatási céllal, hogy „támogató szakértő” filozófiánkat követve minél kényelmesebben, gyorsabban és hatékonyabban szolgálhassuk ki az ügyfeleinket. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink jól érezzék magukat nálunk és megkapjanak minden támogatást annak érdekében, hogy megtalálják a számukra leginkább megfelelő megoldásokat” – mondta Csáki Richárd, a One Magyarország kereskedelmi és értékesítési vezérigazgató-helyettese.