Opten: nagy generációváltás történik a magyar vállalkozásokban

A rendszerváltás után alapított cégek alapítói tömegesen adják át a helyüket: az X generáció stabil, de már visszavonulóban van, az Y pedig átvette a kezdeményezést. Az új alapítások közel felét már a 30–40-es korosztály indítja, miközben a Z generáció is belépett a vállalkozói térbe – áll a cég sajtóközleményében.

Fordulópont után: erősödik az Y, stabil az X, de szűkül a cégbázis

Az OPTEN adatai szerint 2024-ben az X generáció tulajdonosi aránya továbbra is 49 százalék körül stabilizálódott, így még mindig ők alkotják a hazai cégvilág legnagyobb tulajdonosi körét. Számuk ugyanakkor három év alatt közel 30 ezerrel csökkent, ami részben a tartós cégszám-visszaesés, részben a generációs átrendeződés következménye.

Míg az X generáció tagjai fokozatosan visszavonulnak, az Y generáció 26 százalékos aránnyal már a második legerősebb tulajdonosi réteggé nőtte ki magát, és egyre markánsabban van jelen a vezetői pozíciókban is.

Az X generáció tagjai folyamatosan adják át helyüket a következő generációknak

A cégjegyzésre jogosultak között az X generáció továbbra is többséget képvisel (52 százallék), de az Y itt is fokozatosan erősödik, részesedést nyerve a baby boom és az X generáció rovására. A fiatalabb korosztályok előbb a tulajdonosi körben jelennek meg, majd fokozatosan lépnek be a menedzsment-szintre is. Az Y generáció már a növekedés motorjává vált, a Z pedig megkezdte a tényleges belépést a cégvilágba.

Ez a folyamat a legnagyobb cégeknél is tetten érhető, érdekes módon a milliárdos árbevételű vállalatoknál az Y generációból háromszor annyian vannak a menedzsmentben, mint a tulajdonosi körben.

„Az X generáció több mint két évtizede meghatározó szereplő, de mostanra a staféta tényleges átadásának időszaka következik. A következő évek kulcskérdése az lesz, mennyire tud zökkenőmentesen végbemenni ez az átmenet” – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.

Az új alapításoknál már egyértelműen a fiatal generációk dominálnak

A cégalapítások terén a generációváltás már lezajlott, a fiatalabb nemzedékek aránya tovább nőtt, miközben a vállalkozói kedv összességében mérséklődött. Az Y generáció 2024-ben is a legaktívabb korosztály maradt, az új tulajdonosok 43,7 százalékát adva, míg a Z generáció súlya 16 százalék fölé emelkedett. Az X generáció részesedése 35 százalék alá, a baby boom nemzedéké pedig 5 százalék alá csökkent.

Mindez egy visszafogottabb piaci környezetben történt, három év alatt harmadával kevesebb új cég jött létre, mint 2021-ben, így a fiatalabb generációk aktivitása ma már a vállalkozói dinamika fő forrása. A cégjegyzésre jogosultak között az Y és Z generáció együtt már közel 60 százalékot képvisel.

„A fiatalabb generációk nemcsak beléptek a vállalkozói térbe, hanem irányt is szabnak neki. A járvány után elindult generációs átrendeződés mára befejezett folyamat,zi a magyar cégalapítási struktúra új korszakba lépett.” – mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.