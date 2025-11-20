Optimisták a magyar cégek – jó év lesz a 2026?

A magyar nagyvállalatok fele továbbra is stabil fejlesztési kedvvel vág neki a következő évnek: a cégek 52 százaléka tervez a következő tizenkét hónap során valamilyen beruházást vagy fejlesztést – derült ki a K&H nagyvállalati növekedési index legfrissebb, 2025 harmadik negyedéves adataiból.

A K&H nagyvállalati növekedési index friss kutatási adatai szerint a legnépszerűbb beruházási területek – melyek közül átlagosan egynél többet említenek a fejlesztést tervezők – továbbra is a termelőgépek (22 százalék), az informatika (20 százalék), valamint a digitalizáció és innováció (15 százalék), ezt követik a gépjármű-fejlesztések (13 százalék). Ezekhez viszonyítva kevesebb vállalat tervez ingatlanfejlesztést vagy minőségbiztosítási beruházást.

Stabil kedvvel indulnak neki 2026-nak a cégek

Fotó: Depositphotos

Kevesebb a digitalizációs törekvés

A beruházási tervek összetételében a változás, hogy az eddig élen járó digitalizációra és innovációra irányuló törekvések aránya 10 százalékponttal mérséklődött. A termelőgépeknél 4 százalékpontos növekedés figyelhető meg, míg a gépjárművekre és informatikai projektekre irányuló fejlesztések aránya egyaránt 6 százalékponttal lett alacsonyabb.

„A vállalatok beruházási szándéka stabil, óvatos optimizmussal készülnek az előttünk álló évre. Bár a digitalizációs és informatikai fejlesztések aránya enyhén csökkent, ezek a területek továbbra is kulcsfontosságúak a versenyképesség hosszú távú megőrzésében – a K&H pedig elkötelezett a gazdasági szereplők fejlődésének támogatása mellett. A fejlesztési aktivitás mértéke azt mutatja, hogy a vállalatok tudatosan, a költséghatékonyság és a fenntartható növekedés szempontjait szem előtt tartva tervezik beruházásaikat” – emelte ki Bodor Tibor, a K&H vállalati üzletág vezetője.